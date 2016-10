Ukens kunst: Mellom fotografi og maleri

1. Hedevig Anker

Lillehammer Kunstmuseum

Hedevig Anker er tilbake på kunstscenen med sin første omfattende separatutstilling på seks år. Hun stiller med nye arbeider og med et nytt kunstnerisk uttrykk. Anker beveger seg i grenselandet mellom fotografi og maleri, og er kjent for sine enkle, minimalistiske fotografier av tomme og forlatte rom.

På Lillehammer viser hun nå en serie med nyskapende såkalte negativmalerier som har et mørkere og mer ekspressivt uttrykk enn tidligere arbeider.

Anker har fotografert Sigrid Undsets forfatterhjem Bjerkebæk på Lillehammer. Hun abstraherer motiver og maner frem minner og forestillinger som ligger forankret i et hus. Undsets betydelige forfatterskap utgjør en vesentlig klangbunn for bildenes visuelle uttrykk.

Gjennom hele utstillingsperioden kan man følge omvisninger og opplesninger som tematiserer Sigrid Undsets forfatterskap i dialog med Hedevig Ankers billedserie fra Bjerkebæk.

Utstillingen står frem til 19. februar.

2. Irene Nordli

Galleri Format, Oslo sentrum

Kunstneren Irene Nordli har omskapt gallerirommet til et eneste stort kunstverk der hennes egne keramiske arbeider, silketekstiler, interiør og arkitektur smelter sammen til en enhetlig installasjon. Nordli benytter seg av tradisjonelle teknikker og koder i porselenet samtidig som hun bryter med den konvensjonelle materialbruken. Hun beveger seg fritt mellom et figurativt og et abstrahert formspråk.

Irene Nordli har sin utdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen og har hatt jevnlige utstillinger ved sentrale gallerier de siste årene. Hun er i dag førsteamanuensis ved Kunsthøgskolen i Oslo og har gjort en rekke større kunstprosjekter i offentlig rom.

Utstillingen står frem til 27. november

Galleri Format