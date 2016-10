Ukens kunst: Pusten fra Roma

Jan Altern

1. Jan Altern,

Galleri Albin Upp, Briskeby

Billedkunstneren Jan Altern, som også er høyskolelektor i tegning ved Kunsthøgskolen i Oslo, KHiO, er aktuell med boken Mitt Roma - med blyant i den evige stad. Nå viser han også et utvalg av tegninger i det lille gule galleriet på Briskeby. I boken tar han oss med til Trastevre, Pantheon og andre sentrale steder og plasser. Det er gatescenene og bylivet han skrildrer. Her er det sol, kunst og hvitvin. Med bok og blyant jakter han på det romerske. Han fanger stemningen og krydrer boken med fakta om antikken, kunsten og historiske steder man gjerne bør få med seg.

Utstillingen står frem til 9.oktober.

Galleri F 15/Punkt Ø, Jeløya

2. «to bee or not to be»

Galleri F 15, Jeløya

Gruppeutstillingen på Jeløya reflekterer om forholdet mellom mennesker og miljø. Vårt såkalte antroposentriske verdensbilde utfordres; altså at mennesket er midtpunkt, målestokk og formål for alt. Vår tids omfattende biedød er en god anledning til å tenke over Albert Einsteins bekymring: «dersom biene dør, vil mennesket kun ha fire års levetid igjen».

Ti internasjonale kunstnere tar tak i problemstillingen, hver med ulike kunstneriske tilnærminger, fra rent konseptuelle til visuelle uttrykk. Det sentrale spørsmålet i «to bee or not to be» er hvorvidt kunsten evner å formulere alternative konsepter i forhold til det eksisterende verdensbildet, selv om det betyr å utfordre oss selv.

Kuratorer er Marianne Zamecznik og Raimar Stange.