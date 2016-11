Ukens kunst: Rodin og kvinnekroppen

København.

1. Auguste Rodin

Statens Museum for Kunst, København

Franske Auguste Rodin (1840–1917) er mest kjent for sine skulpturer, ikke minst Tenkeren og Kysset – i ulike versjoner. Men Rodin var også en markant tegner og det dokumenteres nå i København med en utstilling med nærmere 100 tegninger og noen mindre skulpturer.

Det er den første store Rodin-utstilling i Norden siden 1930 som nå vises i motstykket til vårt hjemlige Nasjonalgalleriet.

Statens Museum for Kunst, København

Kvinnekroppen var et yndet objekt for Rodin, og han var særlig opptatt av den dansende kvinnen i ulike bevegelser. Bevegelse og livskraft, energi og natur var viktige stikkord for Rodin. Han laget også en serie modelltegninger hvor han kretset rundt kvinnekroppen som en gresk, antikk vase – en slags vaselignende skulptur. I sin samtid ble tegningene oppfattet som svært frigjørende og radikale, og de ble ansett å krenke den alminnelige moral. Han stilte dem derfor sjelden ut.

Utstillingen Flyktige øjeblikke – Tegninger av Auguste Rodin er kommet i stand i samarbeid med Rodin-museet i Paris og står frem til 15. januar 2017.

2. P.S. Krøyer, Eilif Peterssen m.fl.

Hirschprungske Samling, København

Danske og norske kunstnere dro til Roma og byen Sora i Abruzzo på begynnelsen av 1800-tallet og dannet der en liten kunstnerkoloni. Blant kunstnerne var P.S. Krøyer, Eilif Peterssen, Christian Meyer Ross, Joakim Skovgaard, Viggo Pedersen, Kristian Zahrtmann.

I ITALIENS LYS Et dansk-norsk kunstnerfællesskab 1879–1886 heter utstillingen som nå tematiserer det dansk-norsk kunstnerfellesskapet i Italia. Motivmessig var det fokus på hverdagslivet og gjerne samlingen rundt bordets gleder.

Utstillingen står frems til 29. januar 2017.