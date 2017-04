De har spilt black metal, klassisk musikk, improvisasjon, prog- og industrirock og gjort et album med kun 60-tallscovere. Bandets nye album trekker derimot veksler på bandmedlemmenes oppvekst under 80-tallet. The Assassination of Julius Caesar er deres mest tilgjengelige album hittil.

– Dette er et mye mer tekstbasert album enn mange av våre andre. Vi har også jobbet med et mer tradisjonelt låtformat, det kan virke lettere, men er samtidig en av de vanskeligste tingene vi har gjort – det er lettere å komme unna med ting når man eksperimenterer, sier Kristoffer Rygg som startet bandet i 1992.

– Vi ville at albumet skulle slå hardt som i rocken, men samtidig at det skal kunne danses til. Platen er inspirert av mange gamle spøkelser kan du si: Tears for Fears, Frankie Goes to Hollywood, The Cars, Talk Talk, New Order, Vangelis, Roxy Music, Bowie …

Improviserte seg ut av knipen

Nå skal bandet ut på festivalturné for å spille det nye materialet. Første stopp blir Roadburn-festivalen i Tilburg der de gjorde en lignende konsert for fem år siden. Den ble startskuddet for impro-albumet ATGCLVLSSCAP (også kalt zodiak-albumet), som kom i 2016.

– Det viste seg at vi skulle spille i 75 minutter, men vi hadde bare forberedt å spille hele Childhood's End. Da vi gikk av scenen etter nærmere 50 minutter, sier arrangøren «Hva blir neste låt?». Det var bare å gå ut og jamme. Det ga oss inspirasjon til zodiak-albumet som er resultatet av 12 konserter med frirock vi gjorde i februar 2014. Vi får legge inn litt slingringsmonn for jamming i år også, ler Rygg.

Ulver har hatt en tendens til å opptre på uvanlige steder. De debuterte som konsertband under Litteraturfestivalen på Lillehammer i 2009. Senere har de holdt konserter blant annet på Operaen, Volksbühne i Berlin, La Cigale i Paris og Queen Elizabeth Hall i London. Under årets turné skal de blant annet spille i Labirinto della Masone, verdens største labyrint, som befinner seg utenfor Parma i Italia.

Sjangerblinde

Ulver startet som et black metal-band, men var raske til å bryte alle konvensjoner forbundet med sjangeren. Etter tredjealbumet Nattens Madrigal tok den musikalske kursen en brå sving.

– Ja. Jeg traff Tore (Ylwizaker) i 1997. Vi hadde mange felles referanser, blant annet den mørke siden av postpunk, industriell musikk og avant garde.

– Vi smeltet sammen med én gang, slik, sier Tore Ylwizaker og fletter sammen fingrene.

– Jeg hadde nok av ideer, as usual, men det var Tore som hjalp meg å få satt dem ut i livet. Du kan si at det var da Ulver 1 opphørte og Ulver 2 oppsto.

Film, teater, elsk og hat

Først ut var et dobbeltalbum basert på diktene til den engelske maleren og poeten William Blake. Deretter orienterte de seg mot mørk elektronika og eksperimentering (som på Wars of the Roses). Så fulgte filmmusikk (bl.a. Lyckantropen, Svidd neger og Uno) og ulike samarbeider, bl.a. med kultbandet SunnO))).

Et tegn på hvor bredt Ulver favner er at de ble nominert til Spellemannprisen i henholdsvis Åpen klasse (Lyckantropen Themes i 2002) og Elektronika (Teachings in Silence i 2003). De har samarbeidet med Tromsø kammerorkester, laget musikk til Nationaltheatret (Demoner, 2014), og i fjor laget de musikken til den canadiske filmen Riverhead.

Hva tror så Kristoffer Rygg om reaksjonen på sin nyeste utgivelse:

– Både ungene og foreldrene mine sier det er det beste vi har gjort – det er jo ikke til å komme vekk fra at mye av dette er ganske umiddelbart – så jeg tror nesten det kan bli litt polariserende altså: Det blir nok kjærleik eller slakt, ingen mellomting.

