Fædrelandsvennen i Kristiansand skrev om denne oversikten 19. september, og i avisen sto det at «totalt seks kull med 1189 elever ble lagt under lupen».

Nå er det forholdsvis gode muligheter for at leserne vil forstå dette riktig: Det gjaldt til sammen 1189 studenter. Men når en eksakt og ganske stor gruppe blir «lagt under lupen», er det nærliggende å lese det bokstavelig. Det blir i så fall bruk for en uvanlig velvoksen lupe, også om studentene skulle være så heldige å bli ekspedert eller gransket enkeltvis.

Det er ikke dermed sagt at vi skal holde opp med å tale eller skrive i bilder. Det er en velkjent og mye anvendt metode på mange språk, men den som tyr til slike virkemidler, bør være ekstra aktpågivende, så han eller hun styrer utenom risikoen for misforståelser. Nå kan det bli komisk også om bildet er ganske presist, som i denne setningen fra sitatspalten i den nynorske vekeavisa Dag og Tid. Det er en landbruksekspert fra Sør-Trøndelag som gjerne vil understreke at storfe og andre drøvtyggere ikke forurenser med tarmgass, slik vi mennesker kan finne på. Kyr slipper ut miljøskadelige gasser gjennom munnen. «De som bruker kufis som argument mot norsk landbruk, tar tak i miljøproblemene i feil ende.»

I de fleste sammenhenger, ikke minst i landbruksvirksomhet, er det svært viktig å vite hva som er foran og bak, så slik sett har denne eksperten sitt på det tørre. Det var for øvrig en metafor som en talsmann for Sjøforsvaret var litt uheldig med da han skulle uttale seg til fordel for sin våpengren for noen år siden: «Sjøforsvaret har sitt på det tørre.» Det er ikke betryggende når man skal holde seg i det våte element, og - i strid med ellers gjengse regler - unngå bakkekontakt.