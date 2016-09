Under streken

Her bor Kjell Inge

«Røkke satte opp ulovlig strømgjerde», skriver VG og utdyper: «For ett år siden satte Kjell Inge Røkke opp et strømgjerde i strandsonen ved boligen sin i Asker.»

Hvorvidt den folkekjære industribyggeren også har minelagt havbunnen utenfor eiendommen, vites ikke. Lenge leve Leo! I Aftenpostens faste spalte På denne dag får vi vite at Leo Tolstoj ble født i 1828. Det er imidlertid mindre sikkert når den russiske giganten døde. Kulturavisen skriver: «Hans mest kjente verker er romankolossene Krig og fred (1868-1969) og Anna Karenina (1873-1977).»

Dette forklarer hvorfor bøkene er blitt så plagsomt tykke. Og det forklarer uttrykket ghostwriter.

Livet er hardt/seigt

«Det er sjelden vi har fått en indrefilet som smaker så lite som her», skriver en av Aftenpostens matanmeldere etter å ha slitt seg gjennom nok en tøff dag på jobben.

Min drømmehøst

At Sørlandet går i dvale om høsten etter hektiske sommermåneder, er diskutabelt. Den alltid dyptpløyende nyhetsavisen Agderposten kan avsløre: «Tok feil briller på loppemarked.»

Vedkommende innrømmer altså å ha tatt brillene, men det var i god tro; hun trodde de var lopper. Er det noen som savner dem? Vil noen ta kontakt? Kommer brillene til å passe?

Pressen hviler aldri.

Lukten av skatt

«Hva ligger bak dette at de nå tar seg råd til å fryse eiendomsskatten? Her lukter det svidd», skriver Frp-lokal- politiker i et debattinnlegg mot Ap i avisen iTromsø.

For den som stusser: Skjær av et stykke eiendomsskatt, legg det i fryseren, og ta det ut neste morgen. Da lukter det svidd.