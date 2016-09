Under streken

Ta nu ikke i for hårdt

«Det er ikke helt rolig i Syria».

Det er Aftenposten som bringer nyheten, på lederplass.

Helt konge l

Kirsan Iljumsjinov, president i Det internasjonale sjakkforbundet, fortalte i 2010 at han hadde blitt kidnappet av romvesener og bragt til deres romskip. "Iljumsjinov mener også at sjakken er importert til jorden av romvesener". Til å bli matt av.

Nam, nam, nam

"«Gammelost» fra bronsealderen funnet i Danmark", kan Nettavisen avsløre, før avisen lar en arkeolog presisere at de hadde funnet "et oppskummet, forglasset materiale, som kan være rester av olje eller karbohydrater. Vår forsiktige gjetning er at det rester av fettstoff fra en drøvtygger". Gammelosten vandret fra Frankrike til seters for å gjøre seg feta. Tom peng pung

"I mars når USA gjeldstaket på 165.000.000.000.000", mener en finansinstitusjon, ifølge Nettavisen.

Da er det fristende å krysse av for avdragsfrihet.

Full peng pung

"Hver konfirmant får i snitt 40.000 kroner, viser nye tall fra DNB. Det betyr to milliarder i rene pengegaver", skriver NRK om årets kull. Kringkasteren har intervjuet en økonom: "Forbrukerøkonomen mener at man bør unngå å gi sedler."

Det er først når onkel kommer med en plastpose kronestykker at festen kan begynne.

Stappfull peng pung

"Heldige Einar Alfnes fra Stjørdal hadde akkurat fått en datter og var på fødestua og besøkte kona Nina og den nyfødte datteren Sylva da Norsk Tipping ringte", skriver Adresseavisen.

709.845 kroner vant Einar."Han forteller at premien skal deles med kompisen Magnus, som han leverer kupong sammen med."

Og Nina? Noen må jo bli igjen på fødestua.