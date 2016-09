Wilco - Schmilco

Fjorårets utgivelse fra Wilco, Star Wars, var et hektisk, tidvis støyende og ikke veldig godt album. På ferske Schmilco er det derimot den roligere og mer akustiske siden av Jeff Tweedy som skinner. Kontrasten mellom «negative» tekster som «Someone to lose» og «Shrug and Destroy» og den mer optimistiske musikken gjør albumet til en ny godbit fra Wilco.

Hør ukens beste låter og abonnér på Spotify-listen:

Dagny - Ultraviolet EP

Dagny er et av de klareste norske popstjerneskuddene akkurat nå. Musikken på EP-debuten Ultraviolet virker som den kommer fra genuin musikalsk glede og overskudd. Hun gjorde en veldig god figur på Øyafestivalen i år, og det som falt igjennom av musikken hennes live vinner hun tilbake når vi hører den i innspilt form.

Zara Larsson - «Ain’t My Fault»

Zara Larsson havnet i «ikke alle menn»-limbo da hun skrev på twitter at hun hater alle gutter etter at en jente i publikum ble voldtatt under hennes konsert. Hennes nye singel «Ain’t My Fault» er en oppramsing av typiske utsagn og unnskyldninger fra voldtektsmenn over en sassy MNEK-produksjon.

Unge Ferrari & Tomine Harket - HEVN - Hva Er Vi Nå

Unge Ferrari og Tomine Harket har gradvis presentert sitt nye samarbeid, EP-en HEVN - Hva Er Vi Nå, med singlene «Nostalgi3Millioner» og «Iblindeserenbedre». Det har blitt en av de mest vellykkede norske R&B-utgivelsene, i løpet av fire låter mestrer de å uttrykke sensualitet, gryende forelskelse og smålig kjærlighetssorg, og produksjonen er Axxes desidert beste.

SOHN - «Signal»

Den britiske elektroniske R&B-produsent og artisten SOHNs Tremors var en av 2014s fineste utgivelser, og har skaffet ham fans som skuespiller Milla Jovovich. Hun mener hans nye singel «Signal» er alt hun elsker med musikk, og har følgelig regissert musikkvideoen der hun selv er med.

Sampha - «Blood On Me»

«Blood On Me» er en sjelden uptempo låt fra det tilbaketrukne R&B-talentet Sampha. Den hjerteskjærende stemningen fra «Timmy’s Prayer» blir til hastig desperasjon og paranoia, han er anpusten og det høres ut som han rømmer fra noe.

Nick Cave - «Jesus Alone»

Førstesingelen «Jesus Alone» fra Nick Caves nye album Skeleton Tree er en knyttneve i følelsene. Under innspillingen av albumet, og dokumentarfilmen One More Time With Feeling, døde Caves 15 år gamle sønn Arthur etter et fall fra en klippe i narkorus. At dette har satt sitt preg på denne sterke låten, er opplagt når første tekstlinje går slik: «You fell from the sky, crash landed in a field, near the river Adur».