Upretensiøst, vittig, velment og empatisk om flyktningkrisen

Med Aladdin har humorduoen Åsleik og Jon fylt 25 (små) hus ved årets Edinburgh Fringe - på engelsk. Nå er forestillingen oversatt til norsk og spilles i Det Andre Teatret, en relativt ny liten black box mellom Torshov og Sagene. I Kim Haugens kule regi - her er ingen store fakter, men mye underfundig lek og oppfinnsomhet - legger Aladdin og hans kone Jasmin ut på en reise fra bomber i Midtøsten til det Europa som nå har en magnetisk dragning på 40 millioner mennesker.

Møtet med denne ene personen, Aladdin, setter situasjonen i omvendt perspektiv - eller i riktig perspektiv, kan man si. Enkeltpersonens skjebne angår oss, vi heier på Aladdin. Han er den ene som overlever ferden over Middelhavet i synkeferdig båt. Friheten tar form av en illegal reise fra en gresk øy, via Romania og fem-seks andre stengte europeiske land til Storskog og St. Hanshaugen. Underveis utsettes han for slaveri, menneskesmugling, asylmottak og retur til ankomstland. Og hvor er Jasmin?

Aladdin har en ånd i en flaske, og han har tre ønsker. Det viser seg å ikke være på langt nær nok, enda så elastisk ånden er i Rørmarks svaiende skikkelse. Likevel - hverken magi eller empati gir Aladdin oppholdstillatelse noe sted.

Engmark og Rørmark har skapt en forestilling som er lunt humoristisk, til dels ekte opplysende og aldri så lite feig. Det tas ikke stilling i det hele tatt til hva som fordriver Aladdin og de andre 40 millionene hjemmefra. Men selvpisking er det mye fortjent rom for. Ikke bare tror vi i eiegode Norge at minst ti prosent av flyktningene er selvmordsbombere, men vi selger piggtråd til krigførende land og gir bistand til alle som har olje. Slike scener kaller på kraftig latter, men også på en hemmelig tanke om at én selvmordsbomber er nok.

Men så er det realitetene da: Det er veldig vanskelig for verdens fattige å sette seg inn i situasjonen til den redde, hvite mann, dessuten spiser tiggere mennesker, og alle flyktninger er narkopushere. Det er altså store spørsmål som tas opp her, og det gjøres intelligent. Det sveipes så vidt innom religion. Det er vanskelig, det.

Holdningsskapende

Men eventyrets magi ligger iallfall i Even Børsums scenografi - et Damien Hirst-inspirert dyr med dører som gir plass for diverse rekvisitter i miniatyr - en fez, to tomater, en lekebåt, et gardin som utmerket illuderer tog. Litt magisk er også alle Rørmarks skikkelser, fra en svensk selfieturist til mafios italiensk godseier, samt tollere og syndere fra en rekke land. Språksansen er upåklagelig.

Publikum er ikke bare med på notene, men på alle stemmene i hele partituret. Svært gode svar på diverse spørsmål fra scenen krydrer forestillingen og stunt-sangene - all tekst og musikk er signert duoen som også trakterer flere instrumenter. Aller først gir de publikum beskjed om at vi ikke har permanent oppholdstillatelse. Vi må dra når det er slutt, tilbake dit vi kom fra.