1 2 3 4 5 6 Claudia Scott

Countrymusikken handler om mennesker, gode fortellinger, tilhørighet og ikke minst minner. Claudia Scott vet å trykke på de rette knappene, slik at vi blir med inn.

Temaene er allmenngyldige, og selv om de handler om hennes verden og røtter klarer hun å gjøre dem interessante for oss.

Det handler også mye om kjemi og samspill musikerne imellom. Det er en av dette albumets sterke sider, ved siden av glimrende sanger. I tillegg har hun en stemme som skapt for denne musikken.

Dette er ganske enkelt organisk vellyd som puster og lever.

Hør den første singelen fra Scotts nye album:

Kvalitetsbevisstheten er stor

Country-musikken står sterkt i Norge, og antallet norske musikere av høy klasse innen sjangeren er oppsiktsvekkende lang. Antallet utenlandske storheter fra sjangerens hjemland som har samarbeidet med norske musikere, er også blitt en imponerende liste.

Det jeg skal fram til, er at dette er musikk som har lang tradisjon og utbredelse også her i landet. Kvalitetsbevisstheten er stor, og en av de ypperste utøverne er veteranen Claudia Scott.

Hun har vokst opp med denne musikken, og med seg har hun et usedvanlig kompetent og finstemt band i Jørun Bøgeberg, Olaf Olsen og Torgeir Kopsland. Sammen klarer de å komme under huden på deg, skape flotte øyeblikksbilder, underholde og røske i godfoten. Dette svinger.

Lovely Monster Records

Hyller sine røtter

Claudia Scott fikk Spellemannspris i 2014 for sitt forrige album, Follow the Lines. Nå topper hun den med et album som både slutter ringen, viser hvilken vital kraft hun besitter og som samtidig er en takknemlig kjærlighetshyllest til faren, countrymusikeren Clive Scott.

Som bonusspor har hun tatt med hans tolkning av Hank Williams «Lovesick Blues», et liveopptak fra NRK i 1968 fremført av Clive Scott and The Skyweigians. For øvrig en flott versjon.

Let The Ribbons Fly er blitt en plate om barndomsminner, om kjærligheten og livet på veien. Og kanskje mest om det å finne veien hjem. Gå opp noen gjengrodde stier og omfavne sine musikalske røtter.

Dette er jordnær americana full av nerve, stillstedeværelse og knallsterke låter. Flere av sangene har hun skrevet sammen med sin tidligere samboer, den glimrende countryrockeren Kevin Welch.

Slik skal det gjøres

De siste årene har Scott vært ekspertdommer og mentor for countrydelen i TV-programmet Stjernekamp på NRK. Hvorfor hun er valgt er ganske opplagt, hun leverer noe av det ypperste denne sjangeren byr på i Norge. Helt uten staffasje, juks eller påtatt føleri.

Hun har røttene sine i 70-tallsmusikken fra da countryrocken traff et bredt publikum. Lydbildet er der, men dette er ellers ingen tilbakeskuende musikalsk øvelse.

Claudia Scott fortsetter å perfeksjonere sitt uttrykk til glede for oss alle. I disse tider, hvor stadig flere norske artister synger på morsmålet, er det godt å ha en som henne.