Kreditoren skylder deg disse pengene, og du har all grunn til å håpe at de snart blir overført til din konto. Eller rettere sagt: Ikke bare å håpe, men grunn til å tro at pengene kommer. For kreditor henger sammen med det latinske ordet credo, som betyr «jeg tror». Du har altså tillit til at skyldneren, eller debitor, både vil og kan betale.

Dette var ikke helt klart for skribenten som utformet en notis i VG 30. september. Der sto det: «Fire Syria-farere hadde til slutt 400 000 utestående.» Men av sammenhengen fremgikk det at disse fire hadde lånt disse pengene, og da var det (formodentlig) banken eller en annen velvillig person eller institusjon som hadde dem utestående. Den som har penger på konto i en bank, kan sies å ha dem innestående - uten at det er et uttrykk som vi bruker særlig ofte.

Så har de som produserer Möllers Tran fremdeles enkelte ting ugjort, eller kanskje det er markedsførerne som ikke forsyner seg tilstrekkelig av varene. I en reklametekst står det nemlig: «Hold hjernen i sjakk! Omega-3 er godt for hjernen!» Det siste er sikkert riktig, og setningen er vernet mot inngrep fra reklametilsynet, eventuelt reklameombudet. Men å holde noen i sjakk betyr å begrense eller frata dem deres muligheter til å foreta seg noe. Det er neppe fornuftig å utsette hjernen for slik behandling, og i hvert fall bør man avstå fra å reklamere for fremgangsmåten. Det er sannsynlig at hele nasjonen vil få dette repetert fra 11. november, dagen da VM-tittelmatchen i sjakk mellom Magnus Carlsen og russeren Sergej Karjakin innledes i New York.

Et tredje eksempel på et ord som er brukt i feil betydning, er fra en kronikk i Aftenposten 28. august: «Da er det ikke hendige uhell lengre.» Det riktige blir «ikke hendelige uhell lenger». Altså lenger.