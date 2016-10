Utopia Bærum: en fortelling om hverdagsliv og røtter

Utstillingen UTOPIA BÆRUM viser den historiske utviklingen fra landlig idyll, til drabantbyutbyggelse på Rykkinn og utbygging av velstående villastrøk.

Høyre-kommunen Bærum er myteomspunnet rikmannsområde, men utstillingen viser mangfoldet og det folkelige.

Her er blokkbegyggelsen, rekkehusene, tomannsboligene sammen med de prangende villaene i kommunen som nå har over 122.000 innbyggere.

Hverdagshistorier

Lise Wulff er en av kunstnerne bak utstillingen. Hun har valgt ut tre områder som hun utforsker nærmere: drabantbyen Rykkinn, Egne Hjem/Nadderud og Sandvika.

– Vi landet fort på at vi ville vise fotografier. På Rykkinn viser vi forstadhistorien og tilblivelsen av stedet på 1970-tallet, forteller Wulff.

Vi møtes på Høvikodden der Henie Onstad Kunstsenter ble åpnet i 1968, som et internasjonalt orientert kunstsenter. Nå er det de lokale omgivelsenen som står i sentrum.

– Bærums befolkning deler seg i to grupper, de som alltid har bodd her og de som har flyttet hit fra andre steder i lander. Nå er målet at alle skal lære mer om den lokale historien, sier Wulff.

Hun har hentet inn materiale fra Bærums innbyggere i sitt omfattende verk Som hendelse og sted. Her forteller hun om Bærum gjennom publikums egne fotografier og anekdoter. Hun har også fått tilgang til arkivfoto fra Bærum bibliotek.

– Jeg har vært opptatt av det hverdagslige. Rundt 40 personer har bidratt med bilder, lokalkunnskap og hverdagshistorier og har således vært veldig viktige for det endelige resultatet, sier Wulff.

– Man holdt seg med villagris i Bærum

Den nære lokalhistorien viser at Bærum hadde boligmangel, det var veldig landelig, noen bodde i hønsehuset, leide ut små uthus og hadde utedo så sent som på 1950-tallet.

– Mange hadde en gris eller to. Man holdt seg med villagris i Bærum, forteller Wulff.

– Særlig har jeg vært opptatt av de små historiene. Ting vi ikke har hørt eller sett før, eller som delvis har blitt glemt, og som jeg synes det er verdt å hente frem igjen, sier Wulff.

Man jobber, man bader, snakker i mobiltelefonen

Prosjektets fotografiske materiale viser nettopp disse elementene: Innimellom statiske og beskrivende fotografier, for eksempel av bygninger eller gater, myldrer det av aktivitet.

Man bygger, man jobber, man bader, man er på vei til russefrokost eller feirer 17. mai, man snakker i telefonen, eller sitter på trappen, man er på båttur, fisker eller lærer å svømme, man spiser, går på skole, eller leker.

Som hendelse og sted er et visuelt møte med Bærums historie, fra 1900 og frem til i dag.

– Jeg gikk bredt ut for å samle inn private bilder og arkivfoto fra dette tidrommet. I prosessen ble Sandvika og Egne Hjem mer konsentrert rundt tidlig 1900-tallet, mens Rykkinn har hovedvekt av foto fra 1970-tallet, og noe fremover mot vår tid. Sandvika og Egne Hjem har også foto frem til vår tid, men vekten er tidlige bilder.

– Fotografiet fungerer som et ekstra minne. Ting vi har opplevd, personer vi har møtt, steder vi har vært. Mye kunne gått i glemmeboken, eller bli husket på en helt annen måte, hadde det ikke vært for de fotografiene som ble tatt. Å bla i gamle album vekker minner av mange slag, sier Wulff.

Men fotografiet er ikke bare et personlig anliggende og et personlig minne. Det er også av samfunnsmessig betydning. Det former det kollektive minnet. Publikums bidrag til prosjektet går nå inn i det kollektive minnet.

– Jeg tenker at prosjektet handler om røtter og å skape tilhørighet. Mange som bor i Bærum har flyttet hit. De kan komme og finne litt av stedets historie, sier Wulff.



Byutvikling

Utstillingen er et resultat av et langsiktig arbeid med både kunstnere og forskere. Med Bærum som eksempel, utforsker utstillingen hvordan forstedene har utviklet seg i Norge gjennom politiske prosesser, privat initiativ og statlige pålegg.

Tone Hansen om vekst og utvikling

Med denne utstillingen tar Henie Onstad Kunstsenter (HOK) utgangspunkt i sitt eget nærområde for å stille noen større spørsmål knyttet til forstadens vekst og utvikling.

– Vi ønsker å skape en plattform for å reflektere over fremtidens Bærum, sier Tone Hansen, direktør for Henie Onstad Kunstsenter.

De har utviklet prosjektet sammen med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på ÅS (NMBU).

– Vi valgte å fokusere på regionsutvikling og forstadenes tilblivelse i Norge, og gjennom å se på forstadene også kunne diskutere fremtidens (mulige) bærekraftige utvikling. Bærum er et sted full av historie, det er mange myter knyttet til kommunen og dette har vært et fruktbart område å gå inn i. Kunstnerne gjør dypdykk inn i historiske hendelser, peker på mulige fremtidige scenarer og utfordrer til fremtidig debatt, sier Hansen.

Hun påpeker at Bærum er både bygd og by.

– Når man skal forstå hvordan et så stort sted utvikler seg, er det interessant å se på dynamikken mellom de landlige kvalitetene og byens utfordringer.

– Hva forventer dere av ustilingen ?

– Utstillingen blander historiske fakta, utopiske ideer som har påvirket Norge, kulturhistoriske objekter og billedkunst, og er noe helt nytt for oss på HOK. Vi forventer engasjement, diskusjon, sterke følelser og mange gode samtaler. Vi besitter ikke sannheten om Bærum, vi viser et lite snitt inn i historien fra ca 1830 og frem til i dag.

– Bærum er et slags case for en større debatt om hvordan regionsutviklingen skal foregå i fremtiden, et lite Norge i miniatyr, sier Tone Hansen

