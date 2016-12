Gunstein Bakke

Havende

Oktober, 2016

Gunstein Bakkes bøker kjennetegnes av en sjeldent skjerpet evne til å skape bilder i tekst. Han beveger seg ofte over i det reflekterende og ligger tett på poesien med sine fininnstilte og nysgjerrige formuleringer.

Forlaget Oktober

Det er ikke så ofte jeg opplever at en roman byr på virkelig nye oppdagelser, men det gjør Bakke hele tiden.

Med sin nye roman Havende har han skrevet sin foreløpig beste bok.

Apekvinne

Romanen kretser rundt den såkalte «apekvinnen» Julia Pastrana. Hun ble født i 1834 med sykdommen hypertrikose, som fører til mye kroppsbehåring og fremskutt kjeveparti.

Hun ble fjernet fra familien og reiste rundt, i sin levetid, som gjenstand for forlystelse og fascinasjon for skuelystne. Senere ble hun vist i utstoppet form – også i Norge. En stygg historie.

Flere parallellfortellinger

Hovedfortellingen i Havende kretser om Pastranas liv og «opptredener» rundt 1860. I en parallell historie, som flettes inn i den første, hører vi om særlingen Finn som bor sammen med Pastranas utstoppede kropp på en søppelplass i Groruddalen i Oslo i 1979.

I den tredje parallellfortellingen – også den vevd inn i de andre – får vi høre om journalisten Kira som er i Mexico for å overvære overleveringen av Pastranas levninger i 2013.

Slående bilder

Mange scener i boken er poetiske, noen sklir ut i prosalyrikken. Hør bare på hans beskrivelse av sult ute av kontroll: «En hunger som knapt nok vet hva føde er, som vil fortære alt, uten krav om noe; en gjennomsiktig sult.»

Det er, i det hele tatt, språket og refleksjonsnivået som bergtar meg med denne boken. I en merkelig scene beskrives Finns syn for ansikter på en måte som presser grensene for hva som kan tenkes og sies: «Noen åpnet seg, iblant tredimensjonalt, når ansiktene multipliserte seg i profiler som skulle kunne blas gjennom som lameller på en skivesopp.»

Noe lignende kan jeg ikke huske å ha lest, selv om Finns liv på søppelfyllingen kan minne om Thure Erik Lunds filosoferende einstøinger. Den innadvendte, grublende, tonen i boken får meg også til å tenke på Per Olof Enquists Styrtet engel innimellom. Det er noe av den samme dempede, men urovekkende, stemningen i Bakkes roman.

Erik Fosnes Hansens Løvekvinnen, som også forteller om en behåret frøken, handler om mange av de samme problemstillingene, men er en lettvekter i forhold til Havende.

Uvanlig utseende

Havende handler om hvor vanskelig det er å se noen for det de er, bak et uvanlig utseende. Apekvinnens ytre gjør jo at mange vil se henne, men jo mer hun betraktes, desto mindre blir hun i virkeligheten sett. Romanen handler også om at ensomhet og svangerskap kan være skrekkinngytende opplevelser.

Selve fortellingen oppleves riktignok som bakgrunn for mer essayistiske, filosofiske, partier innimellom. Men når det fungerer så strålende som her har jeg ingen problemer med det.

Roman som treffer

Til slutt: Havende treffer noe grunnleggende i meg, noe jeg ikke blir ferdig med så lett, fordi de uvanlige bildene setter i gang refleksjoner uten punktum. Bakke berører noe fundamentalt med språket, noe dypt fascinerende, som du – vil jeg tro – enten vil elske eller hate. Dette er ingen vanlig roman.

Få kan lese for mange slike bøker på rad, det blir for intenst, som å leve på konfekt omtrent. Men det er likevel bøker som Havende i hvert fall jeg leter etter – og blir sjeleglad for å finne.

For en bok.