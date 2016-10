VG vant pressepris for serien som avslørte pedofile nettverk verden rundt

Dataskup-prisen for 2016 er tildelt Håkon Høydal og Einar Otto Stangvik i VG, for prosjektet «Nedlasterne», som avslørte pedofile nettverk verden rundt.

Det er første gang denne prisen deles ut, og den gis til arbeid som har brukt dataverktøyer som redskap i undersøkende journalistikk.

I juryens begrunnelse heter det blant annet:

«De har brukt en rekke nye metoder, og på den måten har de satt helt nye standarder som kan inspirere mange, ikke bare i Norge, men i en rekke land.»

Juryen har bestått av Helena Bengtsson, redaktør for dataprosjekter i The Guardian, Brigitte Alfter, redaktør for Journalismfund og Nils Mulvad, redaktør i Kaas & Mulvad.

Prisen på 50.000 kroner er finansiert av Dagbladets stiftelse.