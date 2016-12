1 2 3 4 5 6 Valkyrien

De første 45 minuttene av Valkyrien er TV-serie på sitt mest medrivende, der Sven Nordin og Pål Sverre Hagen lever sitt eget rare liv under Oslo og på siden av samfunnet.

Dessverre lever ikke serien helt opp til forventningene åpningsepisoden gir, men Nordin, Hagen og regissør Erik Richter Strand gir deg uansett åtte episoder uforutsigbar thrillerunderholdning fra Oslos skjulte undergrunn.

Hovedkvarter under bakken

Her snakker vi om undergrunn i både overført og bokstavelig betydning. Legen Ravn (Sven Nordin) forlot arbeidsplassen på Rikshospitalet da de nektet å hjelpe hans syke forsker- og legekone.

Ravn er nå enkemann og stefar for Wilmas datter, Siv, og under den sindige legefasaden er han kokende forbannet.

Hans eneste venn er Leif, dommedagsbloggeren som jobber i Oslo Kommunes beredskapsetat og bruker den nedlagte T-banestasjonen under Valkyrie plass som hovedkvarter. Sammen driver de en profitabel klinikk for folk som ikke stoler på «systemet» og dets leger.

Les flere tv-anmeldelser:

62 millioner kroner og en skutt raner

Det gir tydelige assosiasjoner til Breaking Bad, hvor kjemilæreren Walter White og gategutten Jesse Pinkman slo seg sammen i en dyster union av krim og lyssky aktiviteter.

Valkyrien fremstår likevel mer som enn hyllest til den uventede duoen enn kopi av suksessfortellingen. Etter et NOKAS-aktig ran på andre siden av byen, ender Leif og Ravn opp med 62 millioner kroner i serienummererte sedler og en skutt, etterlyst raner på bakrommet. Det setter vennskapet på prøve, tvinger frem eksistensielle spørsmål, og får frem det beste i karakterene og skuespillerne.

Spesielt Pål Sverre Hagen gjør et sterk innsats i å gjøre den mest outrerte karakteren i serien til den mest troverdige, men også Sven Nordin leverer som Ravn med den rolige autoriteten man vil ha når man leter etter ny fastlege.

Etter åtte ganger 45 minutter med Ravn og Leif begynner jeg å bli overbevist om at de begge finnes der ute et sted i det offentlige arbeidslivet, fylt til randen av like deler egoisme og idealisme.

Erik Aavatsmark/Tordenfilm

Klippet like elegant som Jason Bourne-filmene

Den myteomspunnede Valkyrien stasjon – forlatt og nedstøvet mellom Majorstuen og Nasjonalteateret – blir det naturlige sentrum for handlingen, og utnyttes ypperlig både visuelt og i handlingen.

Men også Barcode-klossene i Bjørvika begynner å gi valuta for pengene som visuell signatur for Oslo, og en viktig, avsluttende sekvens på Oslo S er filmet og klippet så elegant at det minner om de mesterlige Jason Bourne-sekvensene på Alexanderplatz og Waterloo stasjon.

Nær ved å implodere av enkle løsninger

Valkyrien fungerer og engasjerer, men snubler også, spesielt når hovedpersonene møter verden utenfor. Når Leif drar med nettvennene sine på overlevelses-camp i skogen er det skrevet så overtydelig og rett-frem at scenen kollapser.

På et tidspunkt skyves også Leif ufrivillig og klossete frem på en pressekonferanse for Oslo Kommune, og Valkyrien er nær ved å implodere i enkle løsninger og slett historiefortelling.

Heldigvis stabler den seg på beina igjen, og en litt underlig vending i den siste episoden sørger for å knytte alle skjebnene sammen til et semiapokalyptisk crescendo over og under Oslo bakkeplan.

Avlastning for Schrøder

Valkyrien er langt fra perfekt, men dette er akkurat den serien nordisk spenning trenger akkurat nå. Serien er annerledes og overraskende, og bryter med etablerte forventninger om Den Nordiske Krimthrilleren som et nøye kalkulert regnestykke som skal gå opp.

Og gatekjøkkenet på Valkyrienplass kommer til å bli en turistattraksjon for krimnerder, det kan jo være greit for Harry Hole-favoritten Restaurant Schrøder å få litt avlastning.