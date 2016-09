Vår kunstanmelder Kjetil Røed: – Solid høstutstilling

Høstutstillingen 2016

Som vanlig er ikke Høstutstillingen påtrengende kuratert, men det er befriende å kunne se verk uten at kuratorfingre har plassert dem i en sterk fortelling noen ganger. Da får de stå for seg selv og fortelle sin egen historie.

Verkene gir, i flere tilfeller, lengselen etter det som er borte, en form – og dermed blir den også mulig å arbeide med.

Trekker oss inn bak mennesket

Renate Synnes Handals Everyday, every day viser uredigerte klipp fra et liv. Vekslingen mellom action og stillstand, mellom intensitet og ro, innstiller oss på en refleksjon over hva våre egne liv består av og hvordan de redigeres.

Mye har naturligvis med hvordan vi presenterer oss for andre, noe som er temaet i Else Marie Hagens Selvportrett med påskrift og Tre av fem.

I det ene verket ser vi et litt klønete selvportrett, mens i det andre presenteres vi for et profesjonelt foto av tre ungdommer. Fotografiet gir et krystallklart bilde av sine modeller, men blir upersonlig. Tegningen, derimot, ligner ikke, men trekker oss tettere på mennesket bak.

Nettopp fordi tegneren ikke er proff skinner personen gjennom bedre.

Gjør sorgprosessen håndgripelig

Ingwill M. Gjelsviks Abstraksjon minus en består av karet og filtet hår fra kunstnerens avdøde hund Zuki. Korsstingene i verkflaten poengterer ømt det sammensatte ønsket om å holde fast ved dyret og å forsone seg med tapet.

At minnearbeid kan bli håndgripelig ved å jobbe konkret vises også tydelig i Anna Widéns hesteskulpturer satt sammen av trebiter fra gamle stubber.

Tegner den kjente merkevaren

I Susanne Rotis Uten tittel/Adidas ser vi en treningsjakke med det velkjente Adidas-symbolet. Til forskjell fra andre slike jakker, som er produsert på fabrikk, er Rotis variant tegnet. Plagget som verdifull merkevare blir til en kopi som setter oss i stand til å tenke nøyere gjennom originalen.

Håndverket setter igang en tankeprosess hvor verdien av å ikke flotte seg med lånte fjær, eller hvor det å formulere noe i sitt eget språk, blir tydelig.

Tar oss tilbake i tid

I Kari Glomsaas Langs ondskapens akse i uskyldens tid, presenterer kunstneren fotografier fra en venns reise i Midtøsten og India i 1956.

Gjennom bildene (og et kart) kan vi tenke oss inn i en langsommere tid, før IS og «ondskapens akse». Det handler om å gjennomgå en erfaring selv, steg for steg. Ta seg tid til dét.

Det viktigste i livet kan skjule seg i det bortgjemte

Eller kanskje dreier det hele seg om om å gi seg selv tid til å utforske noe som er i ferd med å forsvinne, men likevel griper deg? Min egen reise gjennom Høstutstillingen ender i hvert fall der, foran Ina Marie Winther Åshaugs Gev åp. Et mikroskopisk maleri av et lite barn, surret inn i en bylt.

Bortgjemt under et provisorisk reisverk speiler barnets sårbarhet verkets egen utsatte status som lite og bortgjemt i utstillingen.

Det minner meg om at det er på steder som knapt er synlig, eller i ting som tar tid å begripe, det viktigste kan skjule seg – i livet som i kunsten.

