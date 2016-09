Verdens første spillefilm på sørsamisk hylles i Venezia

Bare 500 mennesker på kloden snakker sørsamisk, og det er aller første gang det er laget spillefilm på det utrydningstruede språket.

Manusforfatter og regissør Amanda Kernell fra Umeå i Sverige vekker nå internasjonal oppsikt med sin debutfilm, med en sterk historie om fornekting av egen identitet, og kolonial undertrykking og raseforskning på samer i Sverige.

– Det er surrealistisk og stort å være her i Venezia, og samtidig få en så flott mottakelse av publikum og internasjonal filmpresse. Jeg er veldig stolt over det vi har fått til, sa Kernell til Aftenposten før verdenspremieren på Sameblod i Venezia torsdag ettermiddag.

Sopfia Olsson/Level K/Nordisk Film

Roses av internasjonal filmpresse

De viktige internasjonale bransjebladene Hollywood Reporter, Variety og Screen er samstemte i sin dom om at Kernell har gjort en moden og sikker debut. Alle publiksjonene omtaler filmen i svært rosende ordelag.

Under premieren i Venezia hadde Kernell ved sin side 18 år gamle Lene Cecilia Sparrok fra Namsskogan, som spiller den unge Elle-Marja, og svenske Maj Doris Rimpi (73), som er den eldre og forsvenskede utgaven av reindriftsjenta.

Scener som viser rasebiologer som på 1930-tallet kommer til en internatskole med samebarn for å fotografere dem nakne, og inngående måle deres hodeskaller, er blant det som vekker oppsikt hos publikum og kritikere. Filmen fokuserer også på hvordan samiske barn hundses og utsettes for voldelige overgrep fra svensker.

– Dette er en historie om den koloniale fortid i Sverige, som er lite kjent utenfor Norden. Disse forskerne hadde egne matematiske formler der de angivelig kunne måle seg frem til de menneskelige egenskapene for hver enkelt person. Det var tvilsom forskning, som vi i dag bare ler av, forteller Kernell.

Den voldsomme rasismen samene ble utsatt for i hverdagen, førte til at mange til slutt skjulte sin identitet og valgte å opptre som svenske.

Les også: Nordisk grep skal gi stri støm av samiske filmer

Fornekter sin egen identitet

I Sameblod møter vi først Elle-Marja i Sparroks skikkelse som 14-åring, og får se hvordan hun etter hvert regelrett flykter fra sin egen identitet, til et nytt liv som svenske «Christina» i Uppsala.

Den eldre Elle-Marja, som er tilbake på hjemtraktene i forbindelse med en familiebegravelse, vil ikke høre på samisk musikk. Hun nekter for at hun forstår samisk. Og hun snakker svært nedsettende om sine egne overfor folk hun møter.

Filmen er en forlengelse og utvidelse av kortfilmen Stoerre Varie, fra 2015. Den vant Kernell blant annet publikumsprisen for på Gøteborg internasjonale filmfestival, og hun ble nominert til den svenske Guldbagg-prisen.

Både Hollywood Reporter og Variety mener at mye av nøkkelen til at filmskaperen lykkes, er den gode skuespillerinnsatsen fra filmdebutanten Sparrok.

Sopfia Olsson/Level K/Nordisk Film

– Det er overveldende, men jeg har ikke helt turt å lese alt det som skrives om meg. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forholde meg til dette, siden det bare er min første film, sier Sparrok.

Hun er heller ikke helt sikker på hva Sameblod vil bety for henne fremover, og om hun vil satse på flere filmroller.

– Jeg ble ferdig med videregående skole i vår, og akkurat nå er fokuset mitt på å være reindriftslærling hjemme hos familien på Namsskogan, ler hun.

– Var det scener i filmen som var vanskelig å gjøre for deg?

– Spesielt scenene som viser samebarnas møte med rasebiologene var vonde å gjøre. Det er jo rett og slett uhyggelig å tenke på at dette faktisk skjedde i fortida, svarer hun om bildene der hun og de andre barna ble utsatt for en vitenskapsmann som målte ansiktet deres med spesialinstrument. En scene skildrer også hvordan datidens forskere fotograferte barna nakne - men akkurat det skjedde selvsagt ikke på filmopptaket.

Under innspillingen av Sameblod hadde hun hele tiden med seg lillesøsteren Mia, som spiller Elle-Marjas lillesøster Njenna.

– Det største i samisk film siden Veiviseren

Sameblod er en svensk, norsk og dansk samproduksjon. Internasjonalt Samisk Filminstitutt i Kautokeino har støttet Sameblod med 1,4 millioner kroner til utvikling og produksjon. Filmfond Nord og Kulturnæringsstiftelsen Sparebanken Nord Norge har bidratt med 600.000 kroner hver, til totalbudsjettet som er på i underkant av 20 millioner kroner.

– Dette er det største som har skjedd i samisk film siden Nils Gaup hadde premiere på Veiviseren i 1987, sier direktør Anne Lajla Utsi ved Internasjonalt Samisk Filminstitutt (ISFI), som var del av den store samiske delegasjonen under premieren i Venezia torsdag.

– I tillegg til at dette er den første spillefilmen på sørsamisk, er Kernell den første samiske kvinnelige regissør som får lage langfilm. At hun med sin debutfilm entrer internasjonal filmarena med strålende kritikker og viktige festivaler er en stor prestasjon. Hun er modig og følsom i håndteringen av et dypt samisk trauma. Filmen er i seg selv et oppgjør med assimileringen av det samiske folk. Det er nå 10 år siden sist det ble laget en samisk spillefilm, og vi skal sørge for at det ikke skal gå så lang tid til neste gang, sier Utsi.

Anne Lajla Utsi/ISFI

Etter visningen i Venezia drar Kernell og hennes team nå videre til filmfestivalen i Toronto, det viktigste visningsstedet for film i Nord-Amerika.

Kulturministeren gratulerer det samiske filmmiljøet

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) omtaler det som en kunstnerisk bragd at Sameblod vises i konkurransen i Venezia.

– Gratulerer både til regissør Amanda Kernell og det samiske filmmiljøet. Da jeg var i Tromsø i august hadde jeg møte med flere samiske kulturaktører, blant annet direktør Anne Lajla Utsi ved Internasjonalt Samisk Filminstitutt. Da viste de meg klipp fra Sameblod, og de få minuttene jeg så gjorde inntrykk, sier hun.

Filmen får trolig kinopremiere her i Norge tidlig i 2017.