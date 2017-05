Verdens mest bejublede regissør har laget noe ingen har sett før

Den amerikanske transportsikkerhetsmyndigheten NTSB redegjorde torsdag for hva granskingen av feilene ved Dreamliner-flyene så langt har avdekket.

— Den viser at en enkelt battericelle viser tegn til å kortslutte, og at denne kortslutningen kan spre seg til andre battericeller og resultere i røyk og brann, sa NTSB-sjef Deborah Hersman i sin redegjørelse.

Ifølge Hersman viser granskingen at kortslutning i den omtalte battericellen trolig var årsaken til branntilløpet i et Dreamliner-fly i Boston i fjor.

Et lignende tilfelle førte til at et Dreamliner-fly som tilhører det japanske flyselskapet ANA måtte nødlande.

Etter det ble alle Dreamliner-fly satt på bakken, og både USA og Europa har innført flyforbud for flytypen, som egentlig heter Boeing 787.

Deborah Hersman sier en foreløpig rapport om NTSBs gransking vil foreligge om rundt 30 dager. Det er ikke klart når den endelige rapporten kommer.

Norwegian har bestilt totalt åtte fly av denne typen. Tre skal etter planen leveres i år, fire til neste år og det siste i 2015. (©NTB)