Vigdis Hjorth beskriver detaljer fra den virkelige farens begravelse i sin siste roman

Vigdis Hjorts kritikerroste roman Arv og Miljø går dypt inn i relasjoner mellom søsken, foreldre og barn. Det handler om sannhet, svik, og om overgrep som ligger langt tilbake i tid.

Aftenpostens kommentator Ingunn Økland kaller det «overtramp» når Hjorth legger historien så tett opp til virkelige hendelser.

I romanen beskrives det at faren forgrep seg på hovedpersonen da hun var barn, og at moren ikke vil erkjenne det.

Hjorth har i intervjuer vært klar på at hun tar utgangspunkt i ting hun selv har opplevd, men at Arv og miljø skal leses som en roman. Hovedpersonen Bergljot i romanen deler mange kjennetegn med forfatteren selv.

Nå viser det seg at farsportrettet i romanen har hentet detaljer fra Vigdis Hjorths eget familieliv.

Les anmeldelsen av Arv og miljø: Vigdis Hjorth har aldri spart på kruttet, men her overgår hun seg selv

Detaljer fra begravelsen

Aftenposten har fått tilgang på seremoniprogrammet til begravelsen til Vigdis Hjorths virkelige far. Han ble gravlagt i romjulen 2014.

På forsiden av seremoniprogrammet er et bilde av avdøde. Bildet er eksakt beskrevet av Hjorth i romanen:

På begravelsesfolderen satt far i bar overkropp i en båt på Hvaler med en hånd på påhengsmotoren for kanskje tredve år siden, jeg likte ikke å se ham så avkledd, så mye bar hud.

Slik er også fotografiet av Hjorths virkelige far.

Morens dikt til faren

På baksiden av programmet står et dikt skrevet av moren til faren. Diktet starter slik: Får jeg ligge inntil deg og kjenne varmen (...)

Denne passasjen gjenfortelles i romanen og drøftes over flere sider. Hovedpersonen beskriver sine følelser når hun leser nettopp dette om at moren ønsker å ligge inntil faren. I romanen munner denne passasjen ut i krasse anklager mot den avdøde:

(...) far hatet innerst inne mor og alle kvinner, fordi de unndro seg hans totale kontroll og fordi han trengte dem så veldig. Stakkars far, skriver Hjorth.

Vigdis Hjorths familie er kjent med at Aftenposten jobber med problemstillinger rundt virkelighetslitteratur, men de ønsker ikke å bidra til eller kommentere denne saken.

Vigdis Hjorth har ikke besvart Aftenpostens gjentatte henvendelser.

– Ber om å bli lest som fiksjon

Aftenposten har konfrontert forlaget med at det ser ut som om Vigdis Hjorth kaster et mistankens lys over en virkelig person.

Når vi spør om bruken av seremoniprogrammet i romanen, svarer forlagssjef John Erik Riley i Cappelen Damm at de ikke vil kommentere detaljer i boken.

Trygve Indrelid

Hjorths far døde 19. desember 2014 og ble bisatt 30. desember. Faren til hovedpersonen Bergljot i romanen dør 17. desember og bisettes 28. desember.

– Er det greit å «fiksjonalisere» ved å endre på datoer med to dager ?

– Vår vurdering er at romanen som helhet er innenfor de etiske regler vi forholder oss til. Boken er dessuten utformet slik at den ber om å bli lest som fiksjon, sier Riley.

– Det er alltid etiske dilemmaer knyttet til å utgi bøker, også i dette tilfellet. Det hører med til vår arbeidsprosess, fortsetter han.

Vil ikke sammenligne med Knausgård

Riley sier Hjorths bok skiller seg fra Karl Ove Knausgårds Min Kamp-serie, som skapte store reaksjoner.

– Arv og miljø er ikke en selvbiografi, men en roman som drøfter vanskelige temaer i fiksjonsform, sier han.

Riley har ikke selv mottatt noen henvendelser fra Vigdis Hjorths familie etter utgivelsen, men han bekrefter at det har vært noe kontakt mellom forlag og familie.

Professor: Vigdis Hjorth går ikke for langt

Erik Bjerck Hagen, som er professor i litteratur ved Universitetet i Bergen, synes ikke Hjorth går for langt når hun utleverer farens begravelse.

– Mange holder på på denne måten, og forfattere har gjort det til alle tider. Det går vel en moralsk grense et sted, men jeg er ikke sikker på hvor, sier Bjerck Hagen, som mener høy litterær kvalitet unnskylder mye.

– Dersom det er så godt som det Knausgård skriver om faren, er det egentlig et kompliment til faren. Faller det igjennom kvalitetsmessig, er forfatteren mer ute å kjøre, sier han.

Bjerck Hagen må tilbake til Agnar Mykle på 50-tallet for å finne et eksempel på det han mener er å gå for langt i å beskrive virkeligheten i romanform.

– Hans utleveringer av damer i Bergen var i sin tid veldig stygg, antagelig for stygg. Den gang fikk han på pukkelen, men nå hadde vi tålt det, sier Bjerck Hagen.