Vigdis Hjorth med roman om en fars incest

Bak den tørre tittelen Arv og miljø, skildrer Vigdis Hjorth i romans form en far som begår overgrep mot sin lille datter fra hun er fem til sju år. Det begynner når mor har fått fire barn, og reiser bort med de to minste en periode. Mot den eldre broren er faren dels voldelig og kald.

Datteren Bergjlot blir etterhvert den mest utagerende og opposisjonelle i søskenflokken og overgrepene får store konsekvenser for henne. Like ille som det å bli voldtatt av sin egen far, er det for Bergljot at moren, som nok forstår at noe må ha skjedd, ikke vil ta det inn over seg og avviser datteren som løgner.

Avviser likhet

På mange måter ligner hovedpersonen Bergljot på Vigdis Hjorth, hun har et kunstnerisk yrke, hun er skilt, har tre barn, kommer fra en middeklassefamilie med flere barn der faren nylig har dødd, og så videre. Forfatteren forklarer likheter med sitt eget liv på denne måten:

– Selvfølgelig tar jeg utgangspunkt i ting jeg har opplevd. Alle ting jeg har vært med på, kommer inn i romanene. Dette er en roman som går naturlig inn i mitt forfatterskap, både språklig og tematisk.

– Jeg tilhører en stolt og kvinnelig litterær tradisjon

– Samtidig syns jeg at jeg tilhører en stolt og kvinnelig litterær tradisjon, jeg prøver å sette lys på skyggesidene i tilværelsen og i livet. Det gjorde Sigrid Undset da hun startet sin debutroman Fru Marta Oulie med ordene «Jeg har vært min mann utro» og Amalie Skram som i romanen Forrådt skriver om hvordan det er å være en ung, uskyldig kvinne og gifte seg med en eldre sjøkaptein, sier forfatteren.

Bjørge, Stein

Vigdis Hjorth slo igjennom allerede da hun fikk Kritikerprien for barneboken Jørgen + Anne = Sant i 1984, 25 år gammel. Senere har hun fått flere priser og stadig bedre kritikker. Flere av bøkene har klare selvbiografiske trekkk, som 30 dager i Sandefjord, om straffen for fyllekjøring, Hjulskift om forholdet til en bilselger og Et norsk hus, om det å ha leieboere i en del av huset sitt, slik forfatteren stadig har.

– Virkeligheten er en ting som få forfattere klarer å fange

– Kjenner du også slektskap til Karl Ove Knausgård og Tomas Espedal som begge har skrevet flere selvbiografiske romaner?

– Nei, ikke egentlig, jeg har stor respekt for begge og den måten de bruker seg selv og sine egne navn. Knausgård skriver i bind seks av Min kamp at han er så forferdelig lei seg, jeg skriver mer for å slippe å være lei meg. Jeg forsvinner inn i et annet univers. Jeg vet heller ikke om man skal ta for god fisk alt det disse gutta skriver. Virkeligheten er en ting som få forfattere klarer å fange, ikke engang i seks bind.

Hun ville kalt hovedpersonen for Vigdis Hjorth hvis hun hadde skrevet selvbiografisk, sier forfatteren.

– Jeg har skrevet romaner bestandig, så kan noen sjekke mot mitt liv og da er det ting også har skjedd der som finnes i romanene.

– Har medlemmer av din egen familie fått lese boken?

– Jeg viser aldri mine romaner til andre enn redaktøren min.

– Jeg klarte ikke å la være å være meg

Utstyrt med solbriller pirker forfatteren i maten som står foran henne på bordet. Den skarpe høstsolen gir kanskje en av årets fineste dager på terrassen på Voksenåsen der 58-åringen er på et seminar om temaet tvil, arrangert av Norsk Sykepleierforbund og Utdanningsforbundet.

Det er et sårt kvinnebilde Hjorth gir i Arv og miljø. Hovedperson Bergljot blir ganske utagerende og vanskelig etter det traumatiske som skjedde mellom henne og faren fra hun var fem til sju år. Som voksen har hun problemer med å binde seg, og hun går fra sin snille ektemann for å være utro med en professor, et forhold som også tar slutt.

«... jeg klarte ikke å la være å være meg, å være ødelagt og å ødelegge», skriver hun.

– Den som er blitt slått har en tendens til å slå selv

– Man blir ikke snill av å ha det vondt. Et hvert offer er en potensiell bøddel, sier en av karakterene i boken. Den som er blitt slått har en tendens til å slå selv. Dissse tingene er knyttet sammen og er vanskelig å bryte ut av, sier forfatteren.

Det vondeste for Bergjlot er faktisk kanskje det at moren snur seg mot henne, tar farens parti.

– Jeg beskriver det å gjøre seg blind, ikke tørre å ta i ubehaget – mennesket har en stor evne til det. Freud har skrevet om hvordan første verdenskrig kom så overraskende, ingen hadde trodd at store kulturnasjoner skulle sette i gang og drepe hverandre. Freud delte bestyrtelsen, men han var ikke forbauset. Det europeiske mennesket var blendet av sine egne triumfer, men hadde glemt at de også var drevet av sine drifter.

Henvender seg til maktmenneskene

Selvrefleksjon er viktig på alle måter, sier forfatteren, som liker å bruke hendene når hun snakker. Kan både smile og le, selv om hun snakker om alvorlige temaer og hun vil gjerne trekke linjer fra Bergljots kamp til politikere med makt.

Bjørge, Stein

– Alle, særlig mennesker med makt, bør spørre seg: Hvorfor er jeg så opptatt av dette? Hvilken hemmelig lyst er det jeg oppfyller? De kan starte med å spørre drømmene sine. Min oppfordring til politikerne er at de må sove litt mer.

– Vi har mye å takke kvinnefrigjøringen for

Bokens Bergljot vokser opp på 60-tallet. En tid der mange mammaer er hjemmeværende. Moren er den gifte kvinnen uten utdanning og jobb, som lever av sitt utseende og sin status

– Vi har mye å takke kvinnefrigjøringen for. Det er kvinnebevegelsens styrke at de fikk kvinner til å ta sine egne erfaringer på alvor og gjøre dem til objekt for politisk analyse, sier Hjorth,

Når det tar fyr hos Hjorth, brenner det som hos få andre.

«Nora dro fordi hun var skapt av en mann», skriver du et sted i boken. Du mener altså at Ibsens Nora, den gangen trolig ikke ville klart å bryte med familien, som din Bergjlot gjør?

– Vi må ikke glemme at det er lettere for en mann å la Nora gå, enn for Nora selv. Søsteren til Karl Marx, Eleanor, skrev et teaterstykke, der hun tar Nora som en realistisk person i sin tid. Hun sier at en som hadde opptrådd som Nora den gangen ikke hadde fått lov til å dra, hun hadde blitt innelåst på et rom og fratatt barna. Det er nok mer realistisk.

Søstrene får hyttene på Hvaler

Det er når foreldrene gir hyttene på Hvaler til de to yngste barna, som jo er så mye snillere mot foreldrene, uten at de to eldste er informert, at også broren Bård bryter med familien.Da faren noe senere dør, står det uunngåelige arveoppgjøret for døren. Det er da Bergljot tar det endelige oppgjøret med familien.

Selv når hun konfronterer moren og søstrene med overgrepene en siste gang, avviser de Bergljot: det finnes jo ingen bevis, det må jo være løgn. Hun må nok en gang bryte med dem, bare sånn kan hun orke å fortsette sitt eget liv. «Den som konfronterer familien, mister familien, står det et sted i boken.

– Sånn sier fagfolk at det er, sier Hjorth, og nevner den danske filmen Festen som har happy ending fordi overgrepene kan bevises.

– I den filmen finnes det et bevis, det gjør det sjelden i slike saker.

Vigdis Hjorth gir få intervjuer når denne boken lanseres. Når Arv og miljø fra denne helgen er i bokhandelen og blir anmeldt, er forfatteren over alle hauger, i Montenegro av alle ting.

– Da betyr det ikke så mye hva som står i avisene og jeg slipper å gå i butikken, sier Vigdis Hjorth.

