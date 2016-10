Vigdis Hjorth svarte «nja» på spørsmålet om det som står i romanen hennes, er sant

Litteraturhuset sydet og kokte av det som åpenbart var en hærskare av fans, da forfatter Vigdis Hjorth møtte litteraturviter og professor Toril Moi til samtale om hennes siste bok, Arv og miljø.

Moi var fløyet ens ærend inn fra sitt arbeidssted Duke University i Nord-Carolina i USA.

Hun gikk rett på sak etter de siste ukenes heftige debatt om «virkelighetslitteratur» her hjemme i Norge, igangsatt av litteraturanmelder og kommentator Ingunn Økland i Aftenposten.

Romaner målbærer sannhet

– Er det sant det som står i boken din, ville Moi vite til heftig latter fra salen.

– Nja, som romanforfatter mener jeg romaner målbærer historisk sannhet. Men det er klart at det å begynne å bruke juridiske, vitenskapelige metoder og faktasjekke romaner, det blir en helt feil inngang, svarte Hjorth.

– Skal det være virkelig på en måte, holder det jo ikke med seks bind. Romaner er strukturer og konstruksjoner, men disse konstruksjonene kan jo målbære sannhet. Det mener jeg, sa hun videre.

I tillegg til at hovedsalen var helt fullsatt, ble onsdagens intervju også overført via storskjerm til de fire andre av husets debattsaler.

Kalte boken et overtramp

Ingunn Økland kalte det et «overtramp» at Hjorth legger historien så tett opp til virkelige hendelser.

Aftenposten viste blant annet i en artikkel at Hjort bruker seremoniprogrammet fra bisettelsen til faren og beskriver dikt og bilder derfra i romanen.

I det timelange programmet på Litteraturhuset, sa Vigdis Hjorth sa aldri noe direkte om denne kritikken, ei heller gikk hun inn på påstandene om at hovedpersonens historie i Arv og miljø om incestovergrep fra far i en alder av fem-seks år, har noe som helst med hennes eget liv å gjøre.

Isteden snakket hun i generelle vendinger om forholdet mellom virkelighet og fiksjonalisering i romanuniverset, og hvilke friheter en forfatter kan ta seg.

Espedal, Jan Tomas

Hun uttalte dette om å skrive en roman:

– Man kommer aldri utenom seg selv og sine erfaringer, like lite som man kommer utenom alfabetet når man skriver. Hvis et menneske i en science fiction-roman skriver om et menneske som er sint, og det er troverdig, så er det fordi forfatteren har erfaring og vet noe om det å bli sint, sa Hjorth.

Vil belyse tabuer i privatsfæren

– Det jeg prøver å si gjennom denne romanen, er å rette oppmerksomhet mot et tema. Romanen roper ut og sier: Se! Mot det man ikke vil snakke om, det man ikke vil se, det ubehagelige, det man feier under teppet.

Fakta: Aftenposten-utspill møtt med kritikk Ingunn Øklands analyse av Vigdis Hjorths siste roman har skapt sterke reaksjoner blant andre eksperter på litteratur. Litteraturanmelder i Dagbladet, Fredrik Wandrup, slo nylig fast at Aftenposten setter forfatterne i skammekroken. Forfatter Håvard Syvertsen skriver i samme avis at Øklands og Aftenpostens iscenesettelse av Hjorths roman «gir en Kafka-følelse». I Klassekampen har forfatter Nikolaj Frobenius beskyldt Aftenposten for å «legge et selvbiografisk prisme over hele teksten» i Hjorths bok.

Hun forklarte at hun har forsøkt å plassere seg selv inn i en stolt, norsk kvinnelitteraturtradisjon.

– Jeg forsøker å belyse noe som har vært tabu i privatsfæren, sa Hjorth og sammenlignet seg selv med forfattere som Sigrid Undset, Amalie Skram, Bjørg Vik og Herbjørg Wassmo.

Beskyldt for plagiat før

Hun avsluttet seansen med å lese opp et lite vers hun selv skrev til en essaysamling, på bakgrunn av at hun tidligere er blitt utsatt for både kritikk om plagiat og at hun henter for mye av sitt eget liv til forfatterskapet.

«Bebreides den ene dagen for å hente alt fra mitt eget, den neste for å hente alt fra andre. Men hvem klage til og klandre, når begge påstander er sanne», siterte hun fra scenen.

Før hun altså gjorde det helt klart at forfatterskapet hennes ikke har dårlig samvittighet.