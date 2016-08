Det Bergensbaserte forlagshuset Vigmostad & Bjørke melder nok en gang om solide resultater. Forlagshuset, som i fjor kjøpte opp Schibsted Forlag, omsatte i fjor for nesten en milliard kroner og resultatet økte med 20 prosent.

– Kanskje noen forventet at så mange oppkjøp skulle gå ut over inntjeningen, men det ble et godt år i fjor også, sier Arnstein Bjørke.

Les også:

Kjøper Schibsted forlag uten å låne en krone

– Vi legger ikke skjul på at Schibsted var et stort oppkjøp og vi har brukt mye tid på å rydde opp i selskapsstrukturen. Nå ser det ut som om vi får betalt for det, sier Arno Vigmostad.

Har ikke lånt en krone

For riktig å toppe det hele har de to bergensbaserte gründerne som startet forlag fra hybelen da de var studenter, ikke lånt en krone til de cirka 30 oppkjøpene de har gjort. Bare bygården i St. Olavs gate i Oslo har et pantelån.

Espedal, Jan Tomas

Fakta: Vigmostad & Bjørke Vigmostad & Bjørke har kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger og har anslagsvis 300 ansatte. 150 i forlagsdriften og 150 i bokhandeldriften. Startet i 1990 av Arno Vigmostad og Arnstein Bjørke. Omsetningen i 2015 var på 929 millioner, mot 683 millioner i 2014. Resultatet var på 38 millioner, opp fra 31 millioner i 2014. Konsernet omfatter Haugenbok.no som er Norges største nettbokhandel, digitalbokhandelen Ebok.no, Studentbokhandelen Akademika som har 30 utsalg, Fagbokforlaget som er Norges nest største forlag for høyskoler og universiteter, forlaget Vigmostad & Bjørke som er Norges fjerde største allmennforlag, Vigmostad & Bjørke Import og serieforlaget Bladkompaniet som feiret 100 års jubileum i fjor. Forlagshuset har egen distribusjonssentral beliggende i Bergen.

Les om hvordan de to gründerne skapte forlaget:

Espen Askeladd bor i Bergen og heter Arno og Arnstein

Nå annonserer forlagshuset et nytt samarbeid. Det er det amerikansk-eide Harper Collins Nordic, som har base i Stockholm og gir ut bøker i de andre nordiske landene, som nå skal gi ut bøker på det norske markedet under merkenavnet Vigmostad & Bjørke.

Harper Collins Nordic er et av de aller største forlagene i verden og gir ut cirka 1100 bøker årlig bare på det nordiske markedet. Kontoret har 35 ansatte i Stockholm og ca. 200 freelancere. Forlaget er særlig stort på boksjangeren som kalles Romance, men har også kjente krimnavn som Karin Slaughter i stallen.

Skodvin Helge / Helge Skodvin

– Det norske markedet er det sunneste i verden

Administrerende direktør Anette Ekström i Harper Collins Nordic, som var i Oslo tirsdag i forbindelse med det nye samarbeidet, sier forlaget er særlig interessant etter Schibsted-oppkjøpet i fjor.

– Det norske markedet er det sunneste i verden og har et stort potensiale, blant annet med faste bokpriser. Det betyr veldig mye for oss å få samarbeide om å utvikle det norske markedet, sier Ekström.

Les mer :

Lite å feire for Aschehoug

Dette samarbeidet kan bli en utløsende faktor når konsernet nå om ikke så alt for lang tid, etter det Aftenposten beregner, trolig allerede i høst rykker forbi Aschehoug og blir Norges tredje største forlagshus.

Vil ikke bekrefte tredjeplassen

Forlegger Arno Vigmostad vil ikke bekrefte at de snart passerer Aschehoug.

– Rykker dere forbi Aschehoug nå og blir Norges tredje største forlagshus?

– De har nok mer glede av tredjeplassen enn vi vil ha, smiler forleggeren.

Aschehougs konserntall viser en omsetning på 584 millioner for 2015, mot Vigmostad & Bjørkes 929 millioner, men hos Aschehoug er ikke deleierskapet i bokhandelkjeden Norli Libris inkludert, derfor er det vanskelig å tolke tallene. Cappelen Damm, som er nummer to på listen, har 1,4 milliarder i omsetning, og Gyldendal som er størst har en omsetning på 1,8 milliarder.

Fakta: De fem største norske forlagshusene Gyldendal: omsetning 1,8 milliarder (inkludert Ark Bokhandel) Cappelen Damm: omsetning 1,4 milliarder (inkludert Tanum bokhandel) Aschehoug: omsetning 584 millioner ( OBS: ikke inkludert den deleide bokhandlerkjeden Norli Libris AS) Vigmostad & Bjørke: omsetning 929 millioner (inkludert Haugenbok.no, Ebok.no og Akademika-bokhandlene) Kagge Forlag: omsetning 95 millioner

Snudde Schibsted og Akademika

Det vakte oppsikt da Vigmostad & Bjørke kjøpte Schibsted Forlag, inkludert Ebok.no og Schibsted Import, i juni i fjor. Schibsted hadde i 2014 en omsetning på 170 millioner, 35 ansatte og ble solgt for et ukjent beløp.

– Med Schibstedkjøpet fulgte også import av engelske bøker, som i det siste har hatt fantastiske salg av ny Harry Potter-bok. Vi har importert over 30.000 bøker, det ga oss en «flying start» for hele importbiten, sier Vigmostad.

Snudde Akademika

Schibsted forlag hadde null i overskudd i 2014. I studentbokhandlene Akademika er underskuddet da parhestene fra Bergen gjorde sitt oppkjøp snudd til et overskudd i 2015 på 4,9 millioner.

Les også:

- Aschehoug har hatt et mareritt

Storstilt razzia mot bokbransjen