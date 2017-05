Norge må utnytte sitt konkurransefortrinn som en trenasjon ved å bygge det nye Regjeringskvartalet i tre.

Det mener Anita Krohn Traaseth, direktør i Innovasjon Norge. Da hun fikk se de syv konkurranseutkastene til nytt regjeringskvartal presentert i Aftenposten reagerte hun.

– Hmm, ingen av forslagene som vil bygge i tre? Burde ikke dette bygget også være et innovativt praktbygg, et eksempel på norsk teknologi, innovasjon og bærekraft i praksis?, skrev hun på sin facebookprofil.

Overfor Aftenposten utdyper Krohn Traaseth hvorfor.

– Dette er en helt spesiell anledning for byggherren til å fremme et tydeligere ønske om at bygget også skal være et utstillingsvindu der norsk teknologi, innovative og bærekraftige løsninger skal utvikles og leveres i samspill med nye og etablerte aktører, sier hun.

Hugger ikke nok

Og nettopp bruken av tre forsterker dette målet.

– Det er ikke mulig å gjøre det mer klimavennlig enn å bygge i tre – et byggemateriale vi har mye av i Norge. Vi hugger faktisk ikke i nærheten av årlig tilvekst. Dette vil gi en unik mulighet i arbeidet med merkevaren Norge, til å vise at vi er verdensledende på utvikling av store trekonstruksjoner, sier Krohn Traaseth, og nevner blant annet Treet i Bergen, Mjøstårnet i Brumunddal og den planlagte 4 felts motorveibroen over Mjøsa som eksempler på bruken av trekonstruksjoner i store bygg.

Startet med OL

– Norge er verdensledende i bruk av tre i store konstruksjoner fordi det offentlige allerede i 1988 bestemte seg for å lage verdens beste og mest miljøvennlige OL på Lillehammer. Norske bedrifter fikk mulighet til å ta frem helt ny teknologi for å kunne bygge Vikingskipet arena på Hamar, sier hun.

Det norske selskapet Kebony har utviklet en metode for modifisering av tre som et alternativ til tradisjonelt impregnert virke og tropisk tømmer. CNBC Business har derfor listet Kebony som én av 50 bedrifter som kan forandre verden.

– Det er mange miljømessige grunner til å bygge i tre kontra stål og betong, og det er nok å se på stavkirkene med tanke på varighet, sier Christian Jepsen, administrerende direktør i Kebony Norge.

Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien, bransjeorganisasjonen for produsenter av trelast og andre trebaserte byggematerialer, støtter Krohn Traaseth.

Må bli flinkere

– Man ser at offentlige aktører i altfor liten grad bruker sine roller til å drive innovasjon i markedet. Jeg vil anta at det er et utslag av at man velger det materialet man alltid har gjort, nemlig stål og betong, sier Finstad.

Hun viser til at Norge i dag har et overskudd av fornybare ressurser i form av skog, samtidig som man har et overskudd av teknisk kompetanse i kjølvannet av nedturen i olje- og gassindustrien. Også hun mener det er store miljøgevinster å hente ved bruk av tre.

Morten Danielsen, prosjektleder for det nye Regjeringskvartalet i Statsbygg understreker at de allerede driver et forskningsløp der man blant annet undersøker materialegenskapene til massivt tre for bruk til ulike formål. Det lå også en åpning for bruk av tre i konkurranseprogrammet.

Tre vil bli brukt

– Fra et miljøperspektiv har tre store fordeler. Etter det vi har sett så langt, er det flere av konkurranseskissene som derfor har brukt tre som elementer. På den annen side er det forhold knyttet til sikkerhet som tilsier at bygg i betong har sine fortrinn, sier Danielsen. Han viser til at bruken av armert betong er mye av grunnen til at høyblokken ikke raste sammen under terrorangrepet 22. juli 2011.

– Vi vil derfor se på muligheten for å bruke trevirke der det er hensiktsmessig, så det er definitivt ikke for sent. Tre som konstruksjonsvirke, er et område som er i stor utvikling, selv om vi kanskje ikke har så mange eksempler på bygg i denne dimensjonen som er bygget i tre, sier Danielsen.