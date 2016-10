Vil du forstå Donald Trump bør du lese denne boken

Jan-Werner Müller

Hva er populisme?

Heinesen forlag, 2016

Det er vanlig å tenke seg at populisme tuftes på kortsiktige løsninger og demagogi, men fenomenet stikker dypere enn som så.

Det er heller slik at populisten forsøker å binde seg til folket på en udemokratisk måte, sier Jan-Werner Müller i sin fremragende bok om temaet.

Ekte nordmenn

Populisme kommer fra det latinske populus («folk»), men det er aldri et helt folk som representeres, men de virkelige nordmennene, de ekte amerikanerne. Noe som, selvfølgelig, er en konstruksjon. Men også et mektig våpen for de som vet å bruke det.

Når populister dertil baserer seg på å vekke sterke følelser som splitter befolkningen, diskriminerer, undergraver solidaritet og empati, og skaper frykt, er det åpenbart at vi har et problem når antallet populister øker – som tilfellet er idag.

Anti-demokratisk

Ifølge populisten har eliter ført folk flest bak lyset. Skulle det ikke gå deres vei – de fleste må gjennom et valg for å komme til makten – er tapet, for populisten, like gjerne en bekreftelse av elitenes konspirasjon som uttrykk for en naturlig demokratisk prosess.

Sylskarp analyse av populisme

Populister er farlige fordi de omgår dialog og nødvendigheten av demokratisk representasjon ved å gjøre seg selv til de eneste som kan «redde nasjonen».

Illiberalt demokrati

Noen sier at Trump vil besinne seg om han skulle bli valgt, men om Müllers analyse er korrekt vil et Trump-regime kunne bli til et illiberalt demokrati, som bare er et fritt på papiret.

Det totalitære vil holdes på en armlengdes avstand, men i realiteten vil en «diskriminerende legalisme», som Müller kaller det, gjøre seg gjeldende: rasisme og sensur vil kunne praktiseres ved å tøye det eksisterende lovverket.

Moralsk overlegen

Et mangfold av meninger, en pluralisme, er populisten fremmed. Fordi han har rett, uansett.

Men populisme handler ikke bare om illiberal politikk, men om måter å snakke på som sjalter ut andre gjennom sitt begrep om hva som er sant. Det er derfor nærliggende å bruke Müller for å se offentlig samtale tydeligere også her i landet.

Her i landet

Sylvi Listhaug, for eksempel, er erkepopulist når hun krever av innvandrere at de skal «si til seg selv at nå er jeg i Norge, her spiser folk svin, drikker alkohol og viser ansiktet sitt» (Dagbladet, 18.10).

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Når synspunkter om hvordan «vi er her i landet» legger press på utsatte grupper må vi være på vakt. Dette er farlige utsagn, fordi de gir inntrykk av å være sanne for alle «her i landet». Men det er de jo ikke.

Eller ta ytringsfrihets-debatten, hvor viktige nyanseringer kan oppfattes som et angrep på nevnte frihet.

Men også i kjernen av det frie ordet finnes et mangfold som undertrykkes eller stigmatiseres om en selvrettferdig og uforsonlig debattform, uten rom for mot-posisjoner, setter agendaen.

Nødvendig lesning

Hva er populisme? er et betimelig og klokt essay som kaster lys over alle typer populisme – den er, i så måte, også en håndbok i å tenke og snakke klart selv.

I en tid som vår, hvor det er hverdagskost at løgn fremsettes som sannhet, er dette en bok alle bør lese.