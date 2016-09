Westerdals tar statens millionkrav til retten

Kunnskapsdepartementet krevde 6. september at høyskolen må tilbakebetale 35 millioner kroner av statstilskuddet som ble gitt til høyskolens forløper, Westerdals School of Communication (WSoC), i perioden 2002-2012.

Dette fordi departementet mener skolen oppga uriktige opplysninger som utløste urettmessig statsstøtte, studielån og stipend for studenter ved tre av skolens ikke-godkjente utdanninger.

Nå slår skolen tilbake mot departementet og krever en juridisk prøving av kravet.

– Vårt ansvar er å sikre at Westerdals Oslo ACT ikke blir påført kostnader høyskolen ikke skal ha, og vi ser fram til at en uavhengig instans avgjør disse spørsmålene, skriver rektor Tine Widerøe i en pressemelding.

– Høyskolen ønsker en rettslig prøving av rettmessigheten av kravene, skriver Widerøe.

56 millioner totalt

Departementet ga tidligere i år forvarsel om at de vil kreve totalt 56 millioner kroner tilbakebetalt fra høyskolen, men har foreløpig bare fremmet formelt krav om 35 millioner for urettmessig innvilget statsstøtte. Dette forholdet er også anmeldt til Økokrim.

De resterende 21 millionene knytter seg til urettmessig studielån og stipend utbetalt til studentene ved de tre linjene.

Westerdals Oslo ACT opplyser til NTB at de foreløpig ikke har besluttet hvordan de vil forholde seg til dette kravet når det kommer.

Tilsyn

Den private høyskolen forbereder seg også på å møte i retten i en annen sak. Rundt 500 tidligere elever har stevnet skolen for å ha krevd inn for høye skolepenger i perioden 2002 til 2012. De tidligere studentene krever totalt 31, 2 millioner kroner fra skolen.

Tidligere tirsdag varslet Kunnskapsdepartementet at det vil åpne tilsyn av den private høyskolen, og at departementet vil opprette en egen tilsynsenhet for å sikre at skoler som får statstilskudd, ikke tar økonomisk utbytte.

I kjølvannet av Westerdals-saken har departementet fått kritikk for at tilsynet med private høyskoler og fagskoler ikke har vært gjennomført på en god nok måte.