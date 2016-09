Westworld-aktuelle Ingrid Bolsø Berdal om Hollywood: – Det er et rotterace. Folk jobber til de stuper.

Onsdag kveld gikk Ingrid Bolsø Berdal nedover den røde løperen utenfor Grauman’s Chinese Theater. Foran hylende fans, paparazzier og presse var hun med å kaste glans over festpremieren på det futuristiske dramaet Westworld, hvor hun spiller den nådeløse banditten Armistice.

Noen timer tidligere ble hun sminket og stæsjet etter alle kunstens regler på hotellrommet i West Hollywood, før en svart luksusbil kjørte henne de få meterne til den tradisjonsrike kinoen.

– Det er litt annerledes enn de kjempekoselige kveldene hvor du rusler bort til Klingenberg i Oslo og tar et glass vin med de andre skuespillerne før en premiere, sier hun, da Aftenposten treffer skuespilleren i LA.

Fortsatt ikke komfortabel med rød løper

Etter visning av den første episoden, var det stjernespekket premierefest på ærverdige Roosevelt Hotel, for anledningen dekorert i Western-stil. Her kunne gjestene skylle ned gourmetmat med gratis alkohol, mens de tok selfies med cowboyer.

På slike arrangementer er det mange som er mest opptatt av knytte nye kontakter og snakke med de riktige menneskene, men sånt tenker ikke Bolsø Berdal så mye på.

Det vil være en overdrivelse å si at Bolsø Berdal begynner å bli vant til Hollywood-tilværelsen, til tross for at hun har et par amerikanske filmer under beltet nå, blant annet Hercules som hun også deltok på premieren til.

– Så litt trening begynner jeg å få, men fremdeles er jeg ikke helt komfortabel med å bli tatt bilde av på den røde løperen. Jeg synes det er lettere å snakke med journalister, og får heldigvis ikke panikk av det lenger, sier Bolsø Berdal, som onsdag kveld ble intervjuet av blant andre Variety og NBC.

Sist hadde hun med seg broren sin da det var Hollywood-premiere. Denne gangen var det manageren og tre venninner som fungerte som moralsk støtte.

– Slike tilstelninger er en absurd opplevelse, og jeg har et behov for å dele det med noen. Jeg kjenner også veldig få som har vært med på noe lignende, derfor er det fint å ikke være helt alene om det. Det betyr mye for meg å ha noen der, forteller hun.

Saken fortsetter under klippet.

Suksess er en hyggelig bonus

Det er ti år siden gjennombruddet med skrekkfilmen Fritt Vilt. Siden har Bolsø Berdal medvirket i en rekke norske film og TV-produksjoner, i tillegg til Hollywood-filmer som Tommy Wirkolas Hansel & Gretel: Witch Hunters og allerede nevnte Hercules.

Nå har hun en dansk agent med kontakter i Hollywood, som sørger for at hun får innpass på ettertraktede prøvefilminger og blir sett av de rette menneskene.

– Det har vært overraskende å oppdage hvor mange dører som kan åpne seg hvis du har et par filmer på CV-en og en agent. Det er absolutt muligheter her for sånne som meg, sier 36-åringen.

Hun forteller at hun har tenkt mye på hva som skal til for å lykkes i Hollywood, etter å ha pendlet mellom LA og Norge de to-tre siste årene.

– Jeg tror det som er aller viktigst når du reiser over, er at du er på et godt sted i livet ditt, både kreativt og karrieremessig. Da blir ikke suksess det eneste som betyr noe, men i stedet en hyggelig bonus. Det er klart det er viktig å være motivert, men her i byen er det også en fordel å ha en avslappet holdning til det hele, sier Bolsø Berdal.

Saken fortsetter under bildet.

PHIL McCARTEN / X01882

Hollywood-koden

Hun sammenligner jobbintervjuer i LA med dating.

– Det er viktig for potensielle nye arbeidsgivere å finne ut om kjemien stemmer når man skal jobbe så lenge og så tett sammen. Samtidig skal du vise frem hvem du er, og da er det viktig å være trygg på seg selv og egen kompetanse. Du må ikke bli masete eller virke desperat. Det fungerer ikke på date og det fungerer ikke her, smiler hun.

Skuespilleren forteller at da hun ankom LA, lurte hun veldig på hvordan hun skulle knekke Hollywood-koden.

– Jeg trodde jeg måtte oppføre meg «Hollywoodsk», men jeg skjønte heldigvis fort at jeg kunne være meg selv, til tross for kulturforskjellene. Det å snakke om seg selv i positive ordelag var uvant, men her er det lov å være entusiastisk på egne vegne, sier Bolsø Berdal.

Fakta: Westworld Ny HBO-serie basert på filmen med samme navn fra 1973 signert Michael Crichton. Utspiller seg i en fornøyelsespark hvor turister kan leve som i det ville vesten. Parken er bebodd av 2000 roboter som utstyrt med kunstig intelligens. Serien er produsert av ekteparet Jonathan Nolan og Lisa Joy, samt J. J. Abrams og Bryan Burk. Den første sesongen består av ti episoder. Hvis serien viser seg å bli en seersuksess, vil det komme flere sesonger. Westworld har premiere på HBO Nordic 3. oktober.

– Usunt arbeidspress

Da det ble klart at rollen i Westworld var hennes, måtte hun skrive under på en seksårskontrakt i tilfelle HBO vil lage flere sesonger. Det innebærer at hun kanskje vil ha adresse i LA flere måneder i året fremover. Å flytte dit permanent for å satse, har derimot ikke fristet.

– Jeg er altfor glad i vennene mine og familien min, og jeg liker det gjennomsiktige bransjemiljøet i Norge. Jeg opplever også at det er et rotterace her og et utrolig usunt arbeidspress. Folk jobber til de stuper. Når det er sagt, tiltrekker Hollywood seg noen av verdens mest talentfulle mennesker innenfor underholdningsbransjen. Det å kunne skape noe sammen med kreative ildsjeler av et sånt kaliber er et privilegium og fantastisk lærerikt. Det er verdt strevet, for å si det mildt.

Saken fortsetter under bildet.

HBO

Turister og roboter

Westworld har allerede fått panegyriske anmeldelser i publikasjoner som The Guardian, Washington Post og Daily Telegraph.

Science-fiction dramaet handler om en fornøyelsespark hvor folk kan leve som man gjorde i det ville vesten. Parken er befolket av roboter det ikke er mulig å skjelne fra ekte mennesker, og de er programmert til å ha følelser. Turistene som kommer, kan likevel gjøre hva de vil med dem uten at det får noen konsekvenser, inkludert voldtekt og drap.

– Serien er en fascinerende kombinasjon av filosofiske betraktinger rundt teknologi, kunstig intelligens og hva det vil si å være menneske, mener Bolsø Berdal.

Westworld-kollegaer skryter av Bolsø Berdal

– Ingrid er et skjønt menneske. Hennes tilstedeværelse, allsidighet, kroppsbeherskelse og råhet som skuespiller er helt fantastisk. Hun er nydelig, sier serieskaper Lisa Joy, som sammen med ektemannen Jonathan Nolan (lillebroren til regissør Christopher Nolan) står bak «Westworld».

– Hun er fabelaktig! istemmer Nolan.

Ekteparet håndplukket Ingrid Bolsø Berdal til rollen, og i tillegg har de hanket inn et solid stjernelag til serien sin. På rollelisten står blant andre Anthony Hopkins, Ed Harris og Evan Rachel Wood.

– Før jeg kom til Hollywood, hadde jeg en forestilling om at store stjerner var skumle folk. Den oppfatningen er blitt gjort til skamme. De jeg har møtt som er på det nivået, er verdens triveligste mennesker, sier Bolsø Berdal.

En som lot seg imponere av henne, er Oscar-nominerte Ed Harris, er kjent fra filmer som Apollo 13, The Hours og Gravity.

– Vi har en del scener sammen, og jeg likte godt å jobbe med henne. Hun er kul og en svært dyktig skuespiller, sier han.