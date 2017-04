1 2 3 4 5 6 Your name

Your name er årets beste tenåringseventyr. Makoto Shinkais film er så langt fra plump sex humor du kan komme.

Hayao Miyazaki regnes som gudfaren av japansk animasjonsfilm. Han truer stadig med å pensjonere seg. Selv om han en gang gjør alvor av truslene, kan man etter å ha sett Your name konstaterer at Japan har store animasjonskunstnere som kan gå i hans fotspor.

Makoto Shinkais film er simpelthen en forførende kjærlighetshistorie på tvers av tid og rom fortalt med humor, hengivenhet og varme.

Taki, en sjenert ung gutt i Tokyo, våkner en morgen opp i kroppen til Mitsuha, en ung jente i en liten landsby. Mitsuha på sin side spretter opp i storbyen i kroppen til Taki. Etter de obligatoriske komiske innslag med pupper og penis er dette langt fra en tradisjonell forviklingshistorie.

Magisk og mystisk

Your name er en flott blanding av god humor, morsomme og spennende karakterer og emosjonell dybde.

Taki og Mitsuha blir kjent med hverandres liv og personligheter på en helt unik måte. Det forårsaker mange underholdende situasjoner, og knytter et sterkt bånd mellom to personer som aldri har møtt hverandre.

Der hvor Miyazakis historier ofte har heroiske og fantastiske elementer, handler Shinkais film mer om tenåringsproblemer og angst vi alle kan kjenne oss igjen i. Handlingen er så satt i en verden hvor mystiske og magiske ting skjer underveis.

Animasjon av høy klasse

Makoto Shinkais film er et animert kunstverk av høy klasse. I det kometregnet faller over jorden ser du hver stråle, når vinden blåser i bladene trer hver detalj frem, detaljrikdommen i bybildene tar pusten fra deg, det vakre lysspillet og tegningene av fjellandskapet får deg til å lure på om det er vanlig film.

I verste fall kan dataanimasjon ha et flatt uttrykk og fremstå upersonlig og kaldt. På den andre siden kan de tilby stor detaljrikdom og et enormt fargerikt univers. Your Name er tegnet i en typisk japansk stil kjent fra en rekke animéfilmer, men den er rik på vakre elementer som fører til at miljøet trer frem som en levende enhet. Karakterene er ikke bare tegnede streker på en skjerm. De fremstår som levende mennesker med en skjebne du kan dykke ned i og leve deg inn i.

Shinkais film har en besnærende og fascinerende historie som tar tenåringers angst på alvor. Filmen er morsom, rørende og utrolig vakker. Your name vekker romantikeren i deg og får deg til å tror på både skjebnen og kjærlighet ved første blikk – eller kroppsbytte.