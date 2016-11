Ytterliggående, Trump-vennlig nettsted etablerer seg i Europa

Det høyreorienterte nettstedet Breitbart News Network, med redaktør Steve Bannon i spissen, blir av mange nevnt som en viktig bidragsyter for at Donald Trump vant kampen om presidentembetet i USA.

Kort tid før valget ble nevnte Steve Bannon hentet inn som Trumps nye valgkampsjef. Nå er samme mann blitt utnevnt til Trumps nærmeste rådgiver.

Nettstedet Breitbart blir omtalt som svært innvandringsfiendtlig og er blitt beskyldt for blant annet rasisme og kvinnefiendtlighet. Nå skriver at CNN at Breitbart retter sine øyne mot Europa. I tillegg til å utvide staben i USA, planlegges det nå også egne europakontorer i både Frankrike og Tyskland.

Ny plattform

– Dette kan det være flere grunner til. Nettstedet er kanskje av den oppfatning at de ønsker å posisjonere seg i forhold til et tilsvarende medievakuum i Europa som det de dekket i USA. I tillegg kan det hende at de ønsker å fremstå som en alternativ kommunikasjonsplattform for Trump overfor europeisk offentlighet som har vært veldig fiendtlig til ham, sier Helge Lurås, leder for senter for internasjonal og strategisk analyse.

Lurås er kjent for å ha forsvart Donald Trump i den utenrikspolitiske debatten i Norge.

Breitbart News Network var tidligere et viktig talerør for Tea Party-bevegelsen og er i dag finansiert av milliardæren Robert Mercer, som lenge har spyttet inn store beløp til det republikanske partiet. Lurås tror Breitbart kan få en viktig stemme når Donald Trump overtar som president og vokse seg større.

Eksklusivitet

– Jeg tror nettstedet kan få eksklusiv tilgang til en del stoff fra Trump-administrasjonen som alle andre medier også er interessert i. Her har Trump derfor muligheten til å belønne og straffe mediene i henhold til hvordan de forholder seg til den nye administrasjonen på, sier Lurås.

Forsker Anders Romarheim ved Institutt for forsvarsstudier ser ingen problemer med at Breitbart nå vil etablere seg i Europa.

– Hvis vi mener alvor med ønsket om å ha frie medier og et mediemangfold, så ser jeg ingen grunn til at det skal være problemer med at en ren kommersiell mediebedrift med en tydelig høyreorientert profil etablerer seg i Europa, sier Romarheim.

Han utelukker heller ikke at Breitbart kan vokse seg store i et europeiske mediemarkedet.

Mer venstreorientert

– I USA og Europa er mediene langt mer venstreorienterte enn befolkningen. Så her ligger det et uutnyttet potensial for dem som klarer å treffe frekvensen. Det eneste hinderet måtte være at det er en amerikansk nyhetsorganisasjon som skal informere et europeisk publikum, sier han.

Romarheim utelukker heller ikke at Donald Trump kan komme til å servere Breitbart en rekke eksklusive nyheter på bekostning av de tradisjonelle mediene.

– Obama har i perioder gitt Fox News ufordelaktig behandling og Trump er en fyr som har vært veldig tydelig i sin kritikk av medier som han har kommet på kant med. Og de er det mange av. Så hvis du da har en sikker kanal som du kan stole på, så er det kanskje lettere å si ja til eksklusivitet, sier han.