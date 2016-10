Yuval Harari: Dypt fascinerende fremtids-spekulasjoner

Yuval Noah Harari

Homo Deus: A Brief History of Tomorrow

Dokumentar

Harvill Secker

«Kjenn deg selv» har vært mantraet for mennesket fra oraklet i Delfi til dagens selvhjelpsindustri.

Men hva skjer når når maskiner kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv?

Automatisk diagnose

Om du føler deg syk, vil IBMs Watson kunne kalkulere hva slags sykdom du har og gi deg rett diagnose og medisin ved å skanne e-post, alle legebesøk og rapporter til det offentlige.

Objektivt sett vil sannsynligheten for feil være langt mindre enn om en lege foretar diagnosen. Om vi lar maskiner passe på oss, vil vi kunne leve uendelig mye lenger enn tidligere, mener Harari. Privatlivet, derimot, blir sannsynligvis en saga blott.



Historikeren som sjelesørger

Harari er ingen vanlig vitenskapsmann, for han vil ha oss til å tenke grundig over hvor vi befinner oss i historien. Ting står på spill.

Ved å finne opp fiksjoner som Gud, nasjonen og menneskerettigheter – som ikke eksisterer i biologisk forstand – kunne menneskene samarbeide med fremmede i enorme antall, sa Harari i sin forrige bok Sapiens. Dette skilte oss fra andre dyr som kun allierte seg med dem de allerede kjente. Slik ble også språk, penger og gigantiske sivilisasjoner mulig.

Informasjon og deling

Men der vi tidligere la vekt på introspeksjon, er vi nå i en tid hvor kunnskap er blitt informasjon og hvor informasjonen skal deles. Sammenheng dannes av fortellingsstrukturene i Googles algoritmer og Facebooks Interface.

I Homo deus viser Harari hvordan ny teknologi gjør menneskets egne fortellinger overflødige, om vi aksepterer at maskiner gjør jobben for oss. Oraklet er ikke lenger i Delfi, men i Silicon Valley.

Intelligens og bevissthet

Vi er i en historisk situasjon, sier Harari, hvor vi kan få mange av de samme egenskapene guder hadde i antikken: vi kan leve lenger, kvitte oss med sykdommer, ubehag, krig og lidelse.

Det store problemet er at intelligens – slik den forstås av datamaskiner – skilles fra bevissthet og erfaring. En mekanisk rasjonalitet kan ganske riktig oversette alt menneskelig til statistikk og matematikk, men det er jo problemene som historisk har gjort at vi begynner å tenke og føle, påpeker han.

Historikeres sjelesorg

All kunst og litteratur oppsto fra en eller annen asymmetri, et eller annet ubehag. Vi kan ikke tenke oss Romeo og Julie, sier Harari, i en verden hvor lidelse er et udelt onde og døden utsettes på ubestemt tid. Spørsmålet blir dermed om vi vil dét.

Hans fascinerende bok Homo deus er en langstrakt refleksjon over dette spørsmålet. En nødvendig og betimelig bok i en tid hvor utviklingen går raskere enn vi kan henge med på.

