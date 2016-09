Zahid Alis nye show: - Som julekalendersjokolade fra i fjor

«Mannen min var best før», sier Zahid Ali med tykk thaiaksent. Vi er i midten showet og han er i gang med parodien på thaidamen på lokalsjappa. Hun som ikke skjønner hva ”best før” betyr, og som er så overdrevent vennlig at Ali nesten ikke kommer seg ut av butikken.

Denne thaidamen dukker opp to ganger i løpet av showet, og er dermed nesten å regne som en gjennomgangskarakter. Fremmedfrukt er nemlig nesten blottet for røde tråder, historier med slutt eller figurer å bli kjent med. Isteden får vi vitser, sketsjer og poenger som renner ut av Alis munn like glatt og surt som de litt for gamle vårrullene fra thaisjappa.

Jo mer du kjenner til det som vitses om, jo mindre ler du

Jeg får lyst til å sette samme merkelapp på Ali selv. ”Best før.” Thaiaksent er nesten alltid morsomt, la gå, men innholdet er som hentet ut av et skurrete TV-opptak med Rolv Wesenlund. Men da var det gjort bedre, med varme, eleganse og karakter. Her er de støvete vitsene mer som julekalendersjokolader fra i fjor.

De fleste vitsene er nemlig herlig utdaterte. En lang sekvens handler om Aeroflot som verdens verste flyselskap, der flyvertinnene bruker eget flass som parmesan. Mitt showfølge hadde sett det med flassen minst en gang før, og selv vet jeg at det er 20 år siden Aeroflot var en rusten opplevelse. Widerøes humpete flypark blir også nøye parodiert, selv om det vel er 25 år siden de var en snakkis. Vi får høre om samer som «rører i samegryta si», inntil «Sami Ailo går ut av samerommet sitt» for å joike. Jo mer du kjenner til det som vitses om, det være seg Aeroflot, samer eller Admiral P, jo mindre ler du.

Det er ofte et dårlig tegn.

Når tittelen er Fremmedfrukt forventer man noe mer personlig

Fremmedfrukt er Zahid Alis første helaftens show, med egne tekstkonsulenter og regissør. Men Ali har vært i bransjen i to tiår. Vi har sett ham være Otto Jespersens sidekick i Rikets Røst, være sløv detektiv i Hellfjord og synge «Svartingane» på Allsang på Grensen. Ved siden av dette har han reist rundt med vitser til landets mest forblåste scener.

I portrettintervjuer har han fortalt levende om hvordan det var å vokse opp under moralpolitiet, mens i en kronikk i herværende avis tok han et kraftig oppgjør mot religionens plass i barneoppdragelsen. Når tittelen er Fremmedfrukt kunne man dermed tenke seg at 40-åringen ville by på noe mer personlig. Flere historier fra hvordan det var å være norsk-pakistaner på Nordstrand. Kanskje et kraftig ateistisk oppgjør fra en frafallen muslim. Det kan bli god, menneskelig humor av slikt.

Skurrende detaljer blir som dårlig mais i en forloren kebab

Og joda, vi får en artig historie om unge Zahids forsøk på å smugrøyke og ha sex, uten å bli oppdaget av verken 31-bussen eller 13-trikken. Det er virkelig morsomt. Faren til Ali er også en meget god gjennomgangsfigur, særlig fordi han er treffsikkert spilt. Men han brukes ikke nok, og situasjonene han er i er ofte like lite gjennomarbeidet som resten av showet.

Det er mye som skurrer. I en åpningsvits er Zahid Ali singel. Midtveis er han familiemann i Horten, mens mot slutten drar han en tindervits igjen. Dette er småplukk, men i et show der heller ikke de store linjene er på stell, blir dette som dårlig mais i en allerede forloren kebab.

Henter frem fordommer som vi la fra oss på 90-tallet

Zahid Ali leker ikke med våre fordommer. Han henter frem fordommene vi la fra oss på 90-tallet. Ved russergrensa møter han russiske prostituerte «med spor av nøtter».

I Oslo observerer han at de nigerianske prostituerte «er sine egne halliker», der de myndig kommanderer ham ned på kne. Akkurat den sekvensen spiller Zahid Ali så ukomfortabelt, at det ser ut som at han egentlig har lyst til å stryke hele sketsjen.

Selv lurer jeg på hvor regissøren og tekstkonsulentene var da han trengte dem som mest.

