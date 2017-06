Zara Larsson: – Det var herlig stemning

BT møtte den svenske popstjernen Zara Larsson bak scenen etter konserten på Plenen på Bergenfest fredag.

– Det var veldig gøy! Vi i bandet har det alltid veldig gøy sammen på scenen, og i dag var det veldig bra energi og stemning, sier hun.

19-åringens absolutt største hit så langt i karrieren, «Lush Life», har over en halv milliard avspillinger i Spotify. I tillegg har hun hits som «Ain’t My Fault», som har 206 millioner avspillinger.

Få med deg BT Kulturs livedekning av Bergenfest!

Skjer mye på ti år

Første gang Zara Larsson ble kjent i musikalsk sammenheng var da du hun opptrådte på Sveriges versjon av Norske Talenter i 2008, bare ti år gammel. Sin første singel slapp hun i 2013. nylig ble hun kåret til Årets artist på svenske P3 Gull.

– Siden da har jeg jobbet mye i utlandet og hatt det mye gøy. Jeg har jo vokst opp. Det skjer mye på ti år. Jeg er blitt en ung kvinne, sier hun.

– Å være feminist er en «no-brainer»

Larsson har flere ganger uttalt seg offentlig om tema som omhandler likestilling. Hun sier hun er helt komfortabel med at hun har blitt et forbilde for mange unge.

– Jeg synes jeg er en ordentlig person. Når man er i offentligheten må man regne med oppmerksomheten, og det kan godt være jeg kommer til å gjøre feil, men jeg håper mine tanker og meninger vil påvirke unge.

– Hvordan da?

– Jeg har snakket mest om likestilling, og tenker at det er jo ikke noe valg. Det er ikke likestilling, eller ikke likestilling. Det å være feminist er en «no-brainer», sier Larsson.

Guro H. Bergesen

Elsker å spille live

Fotballfans vil kanskje også huske Zara Larsson for samarbeidet med den franske EDM-stjernen David Guetta fra i fjor sommer. Det var nemlig hun som sang på den offisielle låten til EM i fotball i fjor sommer.

I morgen skal Larsson spille i Ålesund. Resten av sommeren går med til å spille soloshow og festivaler.

– Og så skal jeg i studio for å spille inn mitt andre album til høsten, forteller hun.

At det er mest livekonserter hun skal gjøre i sommer passer henne veldig godt.

– Jeg elsker å spille live. Det er derfor jeg gjør dette her.