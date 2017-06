a-ha spiller inn plate for MTV

Onsdag la Magne Furuholmen ut et bilde på Facebook, med utsikten fra Hurtigruten som seiler «en route til MTV unplugged», som han skriver.

De to akustiske konsertene som a-ha holder i Øygardshallen i havgapet Giske utenfor Ålesund i neste uke, er altså en innspilling for MTVs legendariske serie Unplugged.

Dette bekrefter manager Harald Wiik til Aftenposten.

– Det har vært snakk om å gjøre noe sånt lenge, men det var først nå at alt klaffet. Musikkanalen MTV var jo svært viktig for a-ha tilbake på 80-tallet, så å gjøre dette for dem nå, er som å fullføre runden rundt for bandet, sier Harald Wiik.

Sendes til høsten

Opptakene fra konserten skal vises på MTV til høsten, og gis ut på CD og DVD globalt av Universal Music i oktober. Det hele er et økonomisk samarbeidsprosjekt mellom band og kanal.

MTV Unplugged var en viktig, akustisk serie på musikkanalen på starten av 90-tallet. Artister som blant annet Nirvana, Neil Young, Bob Dylan, Paul McCartney, Mariah Carey og Roxette gjorde eksklusive konserter for kanalen.

Listen er lang, men ingen norske artister har tidligere deltatt.

– Dristige arrangement

Trommeslager Karl Oluf Wennerberg la onsdag også ut et bilde fra studioet Ocean Sound Recordings på Giske – først tagget med #mvtunplugged, så endret til #ahaunplugged – der bandet nå øver inn de akustiske arrangementene av sine låter.

a-ha skal etter planen spille en del kjente, noen mer ukjente, et par coverlåter og noen nye låter på konsertene torsdag og fredag i neste uke. Arrangementene er gjort av Lars Horntvedt, som spiller i Jaga Jazzist og tidligere har vært produsent for Susanne Sundfør.

– Arrangementene er ganske langt unna de opprinnelige sangene, men nå følelse det som en sunn og dristig ting å gjøre, har Morten Harket tidligere sagt i en video på a-has facebookside.

Stive billettpriser

De to konsertene på Giske har ellers fått noe medieoppmerksomhet på grunn av billettprisene. 4000 kroner kostet hver billett, eventuelt 6000 kroner for billetter til begge dager.

Enkelte av fansen raste mot de høye prisene, og skjelte ut bandet i sosiale medier. Likevel ble de tilsammen 500 billettene utsolgt på en knapp halvtime, ifølge Sunnmørsposten.