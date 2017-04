De første minuttene av Skams siste sesong ble publisert på NRKs nettsider mandag kl. 13.28, men ikke alt gikk etter planen for kanalens enormt populære serie.

Meldingen «Innhold ikke funnet» dukket opp for mange som prøvde å se Sanas første episode i hovedrollen.

– Vi har hatt noen tekniske problemer av intern art i forbindelse med publiseringen av det første klippet i sesong 4, sier redaksjonssjef i P3, Håkon Moslet.

– Det er også noen utfordringer med nye versjoner av nettleseren Chrome og Flash som ikke har med NRK eller Skam å gjøre. Her jobber vi med å finne en bedre løsning.

Problemet løste seg raskt for seriens norske publikum, mens i resten av Norden tok det litt lengre tid før det nye klippet ble tilgjengelig. I år skal det igjen være mulig å se «Skam» i våre naboland. Men alt gikk altså ikke etter planen for NRK.

– Vi er glade for at Skam-klippene i sesong 4 vil være tilgjengelig for alle i Norden, etter at musikkrettighetene nå er på plass. Når det gjelder dagens publisering har det vært en følgefeil fordi det var en forsinkelse med den norske publiseringen.

Over 20.000 tweets på 24 timer

Emneknaggen #skam har trendet på Twitter i Norge de siste timene, men også internasjonalt er oppmerksomheten rundt det første klippet enorm på sosiale medier.

Over 20.000 meldinger med emneknaggen #skamseason4 er blitt twitret det siste døgnet, og en klar majoritet virker å være fra utenfor Norge. Ifølge analyseverktøyet Trendsmap stammer faktisk en mer enn en fjerdedel av meldingene fra USA.

Ellers er det meldinger fra hele verden som strømmer inn: Norge ligger under både Spania, Italia og Russland i antall meldinger med emneknaggen. Den norske varianten #Skamsesong4 er til sammenligning brukt i 54 meldinger det siste døgnet.

