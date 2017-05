Læreboken er i strid: Harald Eia i Mandagsklubben på TV Norge, Knut Hoem i NRKs Ytring og nå også en mattebokdebatt (se lenker under artikkelen).

Hva er det som ødelegger for bøkenes kvalitet og elevenes leseglede? Slik jeg ser det, er problemet at bøkene egentlig skrives av politikere og profesjonelle produksjonsteam, heller enn forfattere. For hvem er det som skriver boken når departementet har laget en 10-siders instruks om alle hensyn som skal tas og hvilket innhold som skal med?

Skal faktisk leses

Tekstene som skrives må oppfylle en lang liste av verdimessige, multimediale, faglige og pedagogiske krav, og forfatteren må inngå i tidkrevende og sammensatte produksjonsprosesser der institusjoner, fageksperter, pedagoger, lærere og elever stiller nye krav.

Vel og bra, kanskje, men underveis kan respekten for forfatternes integritet og profesjonelle krav til litterær kvalitet gå tapt.

Tvangstrøyer

Forskere ved Høgskolen i Sørøst-Norge har nettopp lansert et flott oversiktsverk over lærebokens historie i Norge, fra 1800-tallet og fremover. De er også optimistiske når det gjelder lærebokens fremtid « ... i et samspill med andre læringsressurser, både analoge og digitale».

Men jeg mener vi må spørre om forfatternes penner er blitt altfor påholdte: Læreplanene er blitt tvangstrøyer som gjør læreboken til en fasit, til en utbrodert liste over læringsmål der «alt må med». Det gjør at leseglede og litterære kvaliteter forsvinner. For lærebøker må alltid tenkes som noe som faktisk skal leses.

Gi lærere lyst til å skrive!

Vi må derfor gi de gode og engasjerte lærerne tid og lyst til å skrive igjen! For bøkene trengs: Skjermbasert, digital undervisning mangler viktige egenskaper som en lærebok er alene om å ha. Men vi trenger ikke de reproduserte læreplanene og sjekklistene til eksamen. Tiden er i stedet inne for å gi større kontroll og stemme til den engasjerte lærebokforfatteren og gi tydelig anerkjennelse til den gode læreboken.

Her er Aftenpostens mattebokdebatt Tore Slaatta henviser til innledningsvis:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter