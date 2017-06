Da jeg vokste opp, på nittitallet, i et herlig toetasjes gult hus på Nøtterøy, fantes ikke verden. Det som fantes var meg og familien min, huset og den store hagen.

Etter hvert fantes også havet, jordene og skogen. mammas store, gule collegegenser fantes. Og pappas altfor korte løpeshorts. Suttekluten Nonno fantes, og teddybjørnen Teddy. Og lillebror med bollesveis, som alltid skulle herme.

Et hus uten internett

Jeg vokste opp i et hus uten internett. Jeg kan huske vi hadde en stasjonær PC som sto oppe i andre etasje. Stuet inn i et hjørne. Støvet ned.

Den veide et tonn og hadde ikke internett. Kanskje var det derfor jeg fikk fantasi nok til å begynne å skrive. Når alle var nede i stua snek jeg meg opp for å skrive, jeg var kanskje seks, syv år. Åtte år, ni år, ti. Dette har aldri stoppet.

Tenk om jeg bare forsto hvor privilegert jeg var.

Privat

Den snikingen driver jeg fortsatt med. Folk er blitt vant med det nå. Det jeg derimot har stoppet med, er å ha så god tid som jeg hadde som barn. Tidsbegrepet er helt forandret. Og jeg kjedet meg aldri. Jeg kan ikke huske at jeg noen gang kjedet meg.

Tenk om jeg bare forsto hvor privilegert jeg var.

Etter hvert begynte jeg å skrive lister. Alt kunne skrives i lister. I dag åpnet jeg en av de eldste dokumentmappene jeg har på den nymotens Macbooken min og ble kastet tilbake i tid.

Helt tilbake til all den tiden jeg tilbrakte foran den enorme datamaskinen, alle diskettene jeg puttet inn og tok ut og lagret dokumenter på. En av listene jeg fant i dag hadde overskriften «205 ting å gjøre i sommerferien». Jeg var nok litt eldre da jeg skrev den, kanskje tretten, fjorten år gammel. Sommerferiene før man var gammel nok til å jobbe. Jeg husker jeg kunne ligge i dagevis ute i hagen bare for å lese alle hestebladene jeg hadde abonnert på opp gjennom årene. Alle Donald-bladene. Brettet ut fem tepper og la bladene ut over det hele.

Er Eline hjemme?

Nå som jeg jobber med barn, er jeg blitt smertelig klar over at ingen noen gang vil få den samme oppveksten som jeg hadde. Ingen kommer til å bli født på nittitallet igjen.

Jeg setter så enormt stor pris på at jeg fikk være en del av den generasjonen som fikk slippe å vokse opp med internett

Jeg setter så enormt stor pris på at jeg fikk være en del av den generasjonen som fikk slippe å vokse opp med internett og alt som følger med det. Jeg fikk oppleve både kassett, diskett og discman, som hakket med en gang man prøvde å gå med den.

Tenk at jeg fikk oppleve spenningen det var å ringe noen fra telefonbordet i gangen for å spørre om Eline var hjemme. Jeg setter så fantastisk stor pris på alle de dagene jeg kastet bort på å gjøre ingenting.

Derfor har jeg bestemt meg for å bruke ferien min i år til å gå gjennom 205 ting å gjøre i sommerferien og gjenoppleve somrene som nittitallsbarn.

Det kommer til å bli en skikkelig fest.

