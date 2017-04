Det blir ikke skikkelig påskestemning uten en tur innom Norabu!

Derfor drar Torvald og Nora fremdeles sammen hvert år. Selv etter at de gikk fra hverandre.

Det meste ordner seg med en fleksibel au pair, noen gode årganger rødt og en gjennomarbeidet og inkluderende påskequiz.

I år er det selveste Bonusmor #kristina (Torvalds nye kone) som har tatt ansvar for quizzen #juhu:

Spørsmål 1:

NORABU ble bygget like etter krigen av Torvalds bestefar, Torvald Olav.

Ifølge RELATIVT SIKRE KILDER (hytteboken) bygget han hytta med EGNE HENDER av kortreist dvergtømmer fraktet i pæresekk ned fra snaufjellet.

Lene Hval

Hytta ble i første omgang døpt SVANHILDBU (antagelig etter en lokal budeie), deretter fulgte en periode under navnet GULLEBU (uvisst av hvilken grunn, Torvalds mor het Tippen), før Torvald og Nora overtok engang på 90-tallet og fraktet hele hytta med helikopterlift til et allerede eksisterende tun med ski in/ski out, jacuzzi og dobbeltgarasje rett over tremillionersgrensen #nettotomtepris på Hafjell.

I fjor kom det imidlertid inn forslag om å DØPE OM hytta. Til hva?

A) Lerchebu

B) Kristinabu

C) Moltebello

Spørsmål 2:

For ikke å skape mer forvirring enn nødvendig med kombinasjonen gjestelogistikk, Facebook-oppdateringer og en del musserende, kan det være lurt å sette sammen interiørbokstavene HUT og ikke HOME på hytta.

Lene Hval

Da får du en RASK OG DISKRET bekreftelse på hvor du til enhver tid befinner deg, og du slipper å gå rundt og lure.

Hvilket annet statement-sitat er Noras (Lerchefugl og interiør-coach) DESIDERTE hytte-favoritt?

A) Legg ikke ut på langtur uten nyladet Iphone.

B) NYT (noe som kan være en grei reminder etter dag tre med besøk av Krogstad med ny fresh kone, to vorstehere og tre kryssallergiske barn under fire år).

C) The bags under my eyes are PRADA.

Spørsmål 3:

Etter at Torvald og Nora bestemte seg for å gå hver til sitt, har de (utenom påsken) DELT NORABU imellom seg i partalls- og oddetallsuker.

(Den som har hytta, har også barna, polakken og au pairen).

Praktisk, ikke minst fordi de TO SISTNEVNTE da kan bli igjen å vaske ned, fritere noen vårruller eller glide skiene før de tar Valdressekspressen tilbake til byen.

Lene Hval

Hva kommer imidlertid ALDRI over dørstokken på Norabu?

A) Trofékoner i dyreprint #favelaleoparder (Svært ødeleggende for artsmangfoldet)

B) Støggs (fake Uggs)

C) Prisgunstig og smørebodlagert pappvin med eim av lær, baller og krypkjeller

#fordegsomikkeakkuratspytteriglasset

(Fasit: B, B, A)

