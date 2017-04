Derfor treffer musikken i Skam så vilt bra

Historie fra virkeligheten 1: Torsdag slapp Roskilde de siste artistene til årets festival. Øverst blant de nye: Den amerikanske rapperen Nas.

Det hadde neppe skjedd uten serien Skam.

Bruken av Nas’ musikk i serien har fått en ny generasjon publikummere til å oppdage legenden, sier Roskildes programsjef Anders Wahrén til Gaffa.

Historie fra virkeligheten 2: Biltur med egne ungdommer i baksetet i fjor høst. De styrer musikken, og brått kommer tyve år gammel musikk fra Nas på.

Det hadde definitivt ikke skjedd uten Skam.

Ungdommen hadde sett Even og Isak røyke en joint og diskutere hiphop i andre episode av sesong 3. Even gjør narr av Isak for ikke å ha hørt Nas, før «The Message» spilles høyt mens de tydelig interessert skuler på hverandre. Klart mine ungdommer også skulle høre på Nas.

Se den reverserte «traileren» til sesong 4 av Skam:

Et vanlig grep

Effektiv benyttelse av musikk i tv-serier og film er ikke noe nytt, for all del, bruken er like gammel som filmen selv.

Brødrene Lumières L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat fra 1895, én av tidenes første filmer, akkompagneres av et lystig piano for å understreke det hektiske livet på en togstasjon.

Hør fem sekunder av musikkintroen til tv-serien Twin Peaks, og skumle minner grøsser nedover ryggen. Eller sett på «You Never Can Tell» med Chuck Berry, og bildene av Uma Thurman og John Travolta dansende i Pulp Fiction strømmer på.

Hør låtene fra Skam i denne spillelisten:

Musikk som en karakter i seg selv

Eksemplene er uendelige, og alle store film- og serieproduksjoner har egne folk som musikkprodusenter. Likevel er det noe spesielt med bruken av musikken i Skam, i alle fall i norsk sammenheng.

Fordi musikken treffer så vilt bra.

Ikke bare som stemningsskapende bakgrunn eller som en slags subtil kommentar til scenene som utspiller seg, men mer som en karakter i seg selv.

Skjermdump: NRK

Ta en låt som Gabrielles «5 fine frøkner». Den blir ikke plutselig en megahit i Sverige bare fordi den er med i Skam, men fordi låten er skrevet inn i manuset som en selvstendig bestanddel mot slutten av episode tre.

Isak: «Herregud, dette er jo en hashtag, hva faen». Even: «Hva da?». Isak: «Når du finner mannen i ditt liv, og så viser det seg at han liker ... Gabrielle».

Sesongens vendepunkt, der de to åpner for hverandre, med tekstlinjen «lyden av noe som slipper oss fri» som en tredje «person» midt i scenen.

Da blir musikk til noe mer enn bare musikk.

Terje Bendiksby, NTB scanpix

Bruker mye tung hiphop

Nå, tidlig i sesong 4, går musikkvalget med noen unntak mer og mer i retning av R&B og spesielt tung hiphop.

Tilfeldig? Naturligvis ikke.

Regissør Julie Andem plukker og plasserer låter til Skam like stilsikkert som hun skriver dialoger, og hiphop og R&B er målgruppens sjangre. Men hvorfor så tungt? Vel, det er sannsynlig at sesongen vil utvikle seg til en tøff reise for hovedperson Sana, så musikken kler tematikken.

NRK

Likevel gjør musikkvalget stadig mer enn å understreke. I mange scener er ikke musikk pynt, men budskapet. Ta scenen i første episode av sesong 4 der jentene er på T-banen med Sanas storebror og venner, og Sana havner utenfor den festglade gjengen til lyden av norske Hkeem og Temurs «Fy faen».

Noen som tror at den tydelige tekstlinjen «noen få snakker mye, mye bak min rygg, snakker mye på mobilen, fortsatt på den og de sløser bort livet, forandring må skje, vet det er klisjé, dette ekke film, så sett deg ned og hør på når jeg gjør min ting» er tilfeldig plassert?

Nei, da. Forandring må skje, for Sana. Nok et eksempel på at musikk ofte kommuniserer like godt som ord.

Universal Music

Viktigste sted å være

Konsekvensen var at Hkeems og Temurs låt suste rett inn på toppen av Spotifys hitliste for Norge, hvor den fortsatt topper.

Å få musikken sin plassert inn i Skam er blitt viktigere enn å havne på P3s spillelister eller på Bylarm og Øya. Der havner man – etterpå.