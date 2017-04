Det er best for alle parter at jeg trer tilbake som musikksjef | Karl-Heinz Steffens

Kjære kolleger, kjære venner,

Det er drøyt åtte måneder siden jeg fikk æren av å begynne i stillingen som musikksjef i Den Norske Opera & Ballett.

For meg har dette vært en intensiv periode som har inkludert konserten med verker av Grieg og Sibelius og den nye produksjonen av Cosi fan tutte på høsten og nå nylig konsertoppføringen av Fidelio og Norges-premièren på Debussys mesterverk Pelleas et Melisande.

Jeg er blitt kjent med herlige kolleger, og kunstnerisk sett har dette vært en dypt givende opplevelse. Sammen har vi oppnådd ekstraordinære resultater.

Det er min oppriktige mening at denne institusjonen, med sine høyt kvalifiserte mennesker og sal med unik akustikk og intim atmosfære, har potensial til å bli et viktig europeisk operahus.

Derfor er det med tungt hjerte at jeg skriver dette.

Jeg ble hentet til Oslo av operasjef Per Boye Hansen. Hans entusiasme, kompetanse og ambisiøse planer overbeviste meg om at dette kunne være det riktige stedet for meg å bygge en lys fremtid for operahuset sammen med ham.

Rett før jeg ble tilbudt stillingen for to år siden, ble jeg kjent med operadirektør Nils Are Karstad Lysøs avgjørelse om ikke å forlenge Boye Hansens kontrakt etter 2016/2017-sesongen. Personlig synes jeg dette var en vanskelig avgjørelse, men likevel takket jeg ja til tilbudet om å bli musikksjef, fordi musikerne hadde ønsket meg så varmt velkommen.

Da Per Boye Hansens etterfølger, Annilese Miskimmon, ble utnevnt i desember 2015, var jeg opptatt av og åpen for å få til en dialog med henne om fremtiden. Nå, mer enn ett år etter vi først fikk kontakt, har jeg konkludert med at et videre samarbeid oss imellom ikke vil være mulig, og jeg har bestemt meg for ikke å forlenge kontrakten min når den utløper i august 2018.

Dessverre har jeg ikke klart å få til en fruktbar dialog med Miskimmon om den kunstneriske planleggingen. Videre opplever jeg manglende respekt for musikksjefens posisjon og innflytelse på operaens kunstneriske utvikling.

Jeg har forsøkt å forbedre samarbeidet, men dessverre uten resultat. Ettersom vi ikke har maktet å skape et grunnlag for den gjensidige tilliten som er nødvendig i enhver kunstnerisk bestrebelse, så har jeg konkludert med at det er best for alle parter at jeg trer tilbake som musikksjef når kontrakten min utløper.

Jeg er svært lei for at det er nødvendig å gå til dette skrittet, ettersom jeg vet at det vil skuffe mange av mine kolleger. Kunstnerisk sett har erfaringene jeg har gjort meg i Oslo, vært svært givende. Nok en gang vil jeg særlig rose musikerne i orkesteret for deres arbeid og hengivenhet, som jeg setter enormt pris på.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les også: Operaens kunstneriske leder trekker seg: – Umulig å samarbeide med påtroppende operasjef Miskimmon