Det er et stort paradoks i at familier i Oslo ikke har hatt tilgang til det samme behandlingstilbudet for ungdom med alvorlige rusproblemer som familier ellers i landet.

I det siste har det vært fokus på ungdom i Oslo som ruser seg, og skaper vansker for seg selv og omverdenen ved å utøve vold og kriminalitet. I en kronikk i Aftenposten 6. april forteller en mor om sin bekymring for sønnen på 17 år som har utviklet alvorlige rusproblemer.

Vi leser om hjelp som tilbys for sent, ikke er tilstrekkelig og er for fragmentert. Slike historier gjør oss alle berørte og opprørte. For enkelte blir siste utvei at barnevernet overtar omsorgen og bosetter ungdommen i en institusjon, noe som dessverre kan gjøre vondt verre.

Gjort mye for å hjelpe

I Norge er det gjort mye for å gi god hjelp til barn og ungdom som uttrykker sine vansker gjennom trass, sinne, aggresjon, vold, kriminalitet og rusmisbruk. På fagspråk brukes ordet atferdsvansker om denne typen problemer, vel vitende om at det bak den vanskelige adferden ligger sammensatte årsaker og livsvilkår som barn og ungdom selv ikke kan ta ansvar for.

e-mail

e-mail

Gjennom de siste 17 årene har vi ved NUBU (tidligere Atferdssenteret) i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Barne, ungdoms- og familieetaten Region Øst (Bufetat) etablert høykompetente, spesialiserte behandlingsteam for disse ungdommene i det statlige barnevernet.

Teamene i Bufetat arbeider etter de forskningsbaserte og kvalitetssikrede behandlingsmodellene Multisystemisk terapi (MST), Funksjonell familieterapi (FFT) og Behandlingsfosterhjem (TFCO). De tilbyr dokumentert virksom hjelp til ungdom som strever med aggresjon, kriminalitet og rus, ofte i forbindelse med at de har «falt utenfor» i skolen, i forhold til venner, på fritiden og ofte også i familien.

Krevende arbeid

Så langt har over 9000 ungdommer mottatt behandling fra disse teamene, og hele 86 prosent har fullført behandlingen. Når vi kontakter familiene 18 måneder etter behandlingsslutt, forteller de at målsetningene om at ungdommen kan fortsette å bo hjemme, gå på skole og slippe ut av vold, kriminalitet og rusavhengighet i stor grad opprettholdes over tid. Mange opplever å få det bedre i disse tilbudene enn i andre tilgjengelige tiltak.

Rask oppstart

Styrken ligger i å hjelpe foreldre og ungdommen til å fungere som familie igjen, slik at familien kan være en trygg og utviklingsstøttende base. Dette er et krevende arbeid som gjøres mulig gjennom rask oppstart, høy grad av tilgjengelighet og fleksibilitet i behandlingen, høy behandlingsfaglig kompetanse for målgruppen, samt aktiv involvering av og samarbeid med nærmiljø, nettverk og skole. Tilfredsheten er så stor blant familier og kommuner at Regjeringen i sitt reformforslag for barnevernet har valgt å foreslå dem som en lovpålagt oppgave for det statlige barnevernet, Bufetat. Dersom forslaget vedtas, har vi i Norge sikret en lovmessig rett til spesialisert og høykompetent behandling for slike barn og ungdom.

Oslo utenfor

Oslo har i all hovedsak stått utenfor de nasjonale satsingene på dette området de siste 17 årene. Vi har sett et stort paradoks i at familier i hovedstaden ikke har hatt tilgang til det samme behandlingstilbudet som familier ellers i landet, til tross for at forekomsten av vold, kriminalitet og rus hos ungdom er høyere her. Fra 2000 til 2012 fantes det et MST-team i Oslo, men dette ble avviklet til tross for at tilbudet ble mye brukt og behandlingsresultatene var positive.

Vi ønsker å lytte til bekymrede foreldre som ber om bedre hjelp - noe vi vet at også Inga Marte Thorkildsen og Raymond Johansen gjør. Vi inviterer gjerne til et samarbeid for å sikre at også familier i Oslo kan få tilgang til de spesialiserte, høykompetente behandlingstilbudene for ungdom med atferdsvansker. Vi deler alle et ansvar for å hjelpe disse vekk fra en vanskelig situasjon og inn i en mer positiv utvikling på vei mot voksenlivet.

Les mer i Aftenposten om rus, ungdom, barnevernet og behandling:

Her er kronikken fra «anonym mor» som startet debatt om behandling av rusavhengig og voldelig ungdom.

Og debatten som har fulgt:

Vi aksepterer ikke Veirenotilstander i barnevernet.

Er dette hjelpen «anonym mor» får til sin rusavhengige sønn?

Thorkildsen svarer: Min byrådsavdeling vil følge opp.

Postnummeret ditt avgjør hvilken hjelp du får.

Og sist torsdag svarte bydelen her.