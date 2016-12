I årets nyttårstale reflekterer Nora over Kählervaser, fargeleggingsbøker og fondvegger. Med et lite streif innom filosofi.

For selv om det sies at ALT ER LOV, er det virkelig fritt frem for PLISSÉSKJØRT når man har lårene rett i Loubotinsene?

Lene Hval

Kjære alle Yummimummies,

Det har vært et turbulent år på mange måter her oppe, men spesielt hva gjelder INTERIØR OG ACCESSOIRES.

Det forespeilte RETURN OF COSY ble fort til en slags URBAN FIGHT, da vi ikke før hadde fått i hus KÄHLERVASENE før de skulle knuses, og i det øyeblikket vi hadde installert oss med ELGPUTER, GRØNN TE OG FARGELEGGINGSBØKER – var det plutselig Missoni-striper og hvetegressshots som gjaldt.

Så nå får vi bare håpe FONDVEGGEN I FOTOBETONG holder ut kvelden, så Joy #au pair slipper å akutt-tapetsere i AVSKALLET MUR #makan

Lene Hval

Hva gjelder FASHION, har det meste vært lov, sies det. Hvor vellykket det har vært, kan man jo spørre seg.

Burde det for eksempel vært lov med PLISSESKJØRT I ROSEGULL når du har LÅRENE RETT I LOUBOTINSENE?

Eller, for den saks skyld, å iføre seg topp som viser UNDERBOOB når du for lengst HAR RUNDET 80D?

Og hva med DYREPRINT?

Å bli løpt ned av en FULLMODEN BLACK FRIDAY-LEOPARD på vill jakt etter DUFTLYS og STATEMENTVASER, unner jeg ingen (da er det tross alt bedre med en ELG i loungesofaen).

Lene Hval

Helt til slutt, NYTTÅRSBORDET. Her vil jeg bare opplyse om at maten er TIL HØYRE og borddekorasjonene TIL VENSTRE.

Det er ikke så lett å se forskjell, da begge hviler på EN SENG av kongler, barnåler og kvist #kortreist. Men så vidt jeg vet (ta gjerne et dobbeltsjekk med Joy) er ikke pynten, i motsetning til maten, spesielt glutenfri.

Når det er sagt: Vær stolte av å være Yummi! Champagne-brunsj og camembert. Mammaen til Hermine og bonusmoren til Mille. Jacuzzitreff og egenfermentert kål. Generasjoner har VIA PILATES, GODE GENER OG BITTE LITT FILLERS skapt den perfekte yummimummi.

For husk: Det er typisk mummi å være yummi. Godt nyttår, og skål!

