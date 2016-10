Det er ikke det at beboerne øverst i Aftensolveien vil fremstå intolerante, men ved gluten og hekseneser går en klar grense. Gummihjerner, sure tær og svarte lakrisskaller gis IKKE ved dørene.

Nabovarsel! – På vegne av et knippe Yummimummies øverst i Aftensolveien, håper vi på forståelse for vårt forslag om i år å avslutte halloween-markeringen allerede NEDE VED FAVELAEN #terrasseblokkene. Årsaken er at vi på funkisplatået ønsker en mer LEVESETTSNØYTRAL FEIRING som har sitt naturlige utspring i området og harmonerer bedre med VÅRE KJERNEVERDIER, GENERELLE INTOLERANSER OG ØNSKET ETTERLATT INNTRYKK. (Eksempelvis afternoontea, champagnelinners og/eller tradisjonelle thanksgivingparties #lavkarboalternativ).

Ingen her oppe, eller i jacuzziområdet omkring, har NOENSINNE identifisert seg med monstre, skrømt eller for den saks skyld, levende døde #navere. Vi har alltid vært mer PRINSESSE og GIRL-NEXT-DOOR-orientert #trofekoneish, og ønsker da naturlig nok også å omgi oss med tilsvarende. (Akkurat som dere i favelaen trives best med vampyrer, klovner og onde stemødre #nastywomen). Det å, hvert år på denne tiden, måtte forholde seg til BLOD, GØRR, GAMLE SPØKELSER, GUMMIHJERNER, SURE TÆR OG MENGDER MED SVARTE LAKRISSKALLER (for oss helt ukjente elementer, her går det stort sett i cup cakes og ferskpresset juice) har hverken vi, våre au pairer, barn eller bonusbarn, lenger mage eller psyke til.

Ikke det at vi vil fremstå intolerante, men ved GLUTEN OG DEFORMERTE NESER går en klar grense for hva vi kan tåle. Det regner vi med at dere forstår. Selv om dere av GAMMEL VANE gjerne skulle fylt opp IKEA-skuffer og skap med kvalitetsnougat, glaserte gojibær og mørk sjokolade #allthegoodstuff.

Psst: Hvis dette av ukjente grunner (være seg prinsipielle eller mer vikarierende) ikke lar seg overholde, står en pakke ØKOLOGISKE EGG bak messingporten til Hermines bonusmor i nummer 113. (Til venstre for Teslaladeren). Vennligst benytt disse hvis fristelsen skulle bli for stor. Vi er bortreiste på dagen.

Mvh Yummimummies v/Nora Helmer

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese hver lørdag på Aftenposten.no.

Nora Helmer har også sin egen Facebook-side.

