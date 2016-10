Lene Hval

– Vi skulle akkurat til å åpne konjakken, tradisjonen tro avslutter vi nemlig ALLTID disse jacuzzi-datene med en dash Otard #XO bak øret.

For ikke tro vi DRIKKER utøyet #OMG det er 2300 kalorier-ish pr. centiliter!

Dessuten smaker det svett skrankeadvokat. (Etter en lang dag i retten, med klamme dressbukser, kompresjonsboxer og dertil hørende inneklima #yummi #not).

Men det er EFFEKTIVT. Det skremmer unna både badguys, eksmenn og grevling.

Det er bare å putte CHARMS i Hunterstøvlene, spenne på seg GUCCIBELTET og snurre TRYGT hjemover i pelsvesten.

BUT, as we speak about LAWYERS, idet dunsten av XO steg over takterrassen, fikk en av oss, jeg tror det var Milles bonusmor, en SNAP fra selveste advokat Krogstad #partallsdate.

For øvrig tatt like etter at både rettskappen OG boxeren hadde falt.

Og du vet hvordan det er når du sitter i JACUZZIEN, har drukket TRE ENHETER CHABLIS og JABBET lenge og vel med mummiesene: Det ER fristende å dele.

Det er ikke alle forunt å ha sett en EKTE SAKFØRERSNOPP. (Aksjemegler-, siv.ing.- og vice-director-snopper, ja, men ikke sakfører).

Og da skal jeg si både temperaturen og stemningen steg, du!

Faktisk såpass at mammaen til Hermine bestemte seg for å skjermdumpe ACCESSOIRENE på MAMMAGRUPPEN OTARDS lukkede Facebook-side.

Naturligvis under tråden: Hva er 25 CENTIMETER LANGT og får deg til å SKRIKE #etteradvokat på SENGEKANTEN?

… en fake LV-clutch som morgengave.

Det er viktig med et sted hvor ekte yummimummies kun kan være yummies, og ikke alltid bare mummies <3

(Btw: Mammagruppen Otard har bestemt seg for å donere 150 flasker konjakk til Foreningen for Lyssky Menn med ekstremt langt og uhåndterlig Balleheng.)

