En samtaleguide til middagsselskapene i trøbbelåret 2016

Eller eventuelt: Det du kan si for å dempe motsetningene når debattene – og de kommer – er i ferd med å hardne til.

NB: Gjennomføres på eget ansvar, og med høy risiko for kraftige diskusjoner med halvfjerne slektninger.

LUCAS JACKSON

Valget av Donald Trump

Fyre opp: «The Donald har noen gode poenger da, vi satte jo opp et gjerde opp i nord som har dratt ned innvandringen noe enormt! Trump snakker så folk forstår. Det er bra, og nå var det jaggu på tide at hvite, ærlige arbeidsfolk også blir hørt.»

Roe ned: «USA har et system som skal sørge for at presidenten ikke gjør for mye ugagn og alt går til helvete. Dette går nok greit.»

ALESSANDRO BIANCHI

Brexit

Fyre opp: «EU! Se på Storbritannia, da! En gang i tiden eide de India, liksom. Etter noen tiår i EU har de et møkkdårlig fotball-landslag og en utenlandsgjeld på 1500 milliarder kroner. På tide å slenge hele EU-prosjektet i søppelkassen! Det er jammen bra vi aldri ble med på den galeien!»

Roe ned: «EU er avhengig av Storbritannia, og Storbritannia er avhengig av EU, de finner nok frem til noen gode løsninger der det i praksis vil være liten forskjell fra i dag.»

Terror

Fyre opp: «Du kan si mye om terror, men du kan ikke nekte for at det er et effektivt virkemiddel for å få oppmerksomhet, da. Og etter å ha blitt bombet og undertrykt av Vesten i år etter år er det ikke rart med en motreaksjon.»

Roe ned: «Uff, terror, nei hva skal man gjøre? Vi må ikke la oss skremme. Da vinner terroristen. Så må vi passe på å inkludere alle rundt oss. Skal vi invitere naboen på middag i morgen kanskje?»

Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Per-Willy Amundsen & Terje Søviknes

Fyre opp: «Altså, Søviknes, alle gjør jo feil innimellom, og det er bare forfriskende med politikere som Amundsen, som setter ord på ting så folk forstår. Er tåkefyrsten Gahr Støre noe bedre, kanskje?»

Roe ned: «Søviknes har vært en dyktig ordfører da, og Amundsen har ikke tvitret på tre år. Vi får dømme dem etter jobben de gjør.»

Ingar Storfjell

Sylvi Listhaug

Fyre opp: «Grepa dame! Sylvi sier det andre tenker, og er seg selv 110 prosent. Skal vi beholde velferdsnivået i landet vårt, nytter det ikke å underkaste seg meningspolitiet og godhetstyranniet.»

Roe ned: Det er nok mest retorikk. Hun står på regjeringens politikk, og asylpolitikken står jo nesten hele Stortinget samlet bak.

TT NEWS AGENCY

Ukrainas seier i Eurovision

Fyre opp: «Da viste Europa fingeren til Putin. Og jeg likte egentlig den låten, jeg»

Roe ned: «Var Norge med?»

Stein Bjørge

Therese Johaug

Fyre opp: «Lance Armstrong gråt jo også da han ble tatt, nei, de krokodilletårene kan hun bare ta med seg inn i neste motbakke. Johaug er skyldigere enn Nixon». Hvem tar en salve merket med «doping»?!

Roe ned: «Dere så jo den leppen hun hadde i Italia! Hvem som helst hadde smurt hva som helst på den der. Her har det bare skjedd en uskyldig feil og hun er tilbake på seierspallen før vi vet ordet av det».

Klimaendringer

Fyre opp: «Hysteri, det er dét det er. Ekspertene tar stadig feil. For femti år siden var det sunt å røyke også».

Roe ned: «La meg vise deg denne forskningen jeg har samlet sammen de siste 20 årene …»

e-mail

Skam

Fyre opp: «Det ble jo litt mye gutteklining, synes jeg. Det er bare tull at voksne folk skal sitte og se på de greiene der».

Roe ned: «Skam viser alle sider av ungdommen, og at alt er like normalt. Jeg tror det er kjempepositivt å vise at folk er ulike, og at det er helt ok.»

Syria

Fyre opp: «Hvorfor skal vi bry oss så sykt mye om en krig vi har ingenting med å gjøre? Det er på tide at de landene fikser til selv, ikke kommer til vesten og ber om hjelp hele tiden.»

Roe ned: «Vi får håpe FN kan bidra til en snarlig løsning på konflikten og at vi har mulighet til de stakkarene som fremdeles er i området. Skal vi alle Vippse litt til Redd Barna?»

«Ulv»

Fyre opp: «Jeg synes ulver er søte, jeg»

Roe ned: Bare gå. Det er for sent.