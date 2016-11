Så har det skjedd. En ekte YUMMIMUMMIE skal innta Det hvite hus og får den gjeveste tittelen av dem alle: Presidentfrue.

Lerkefuglen interiør & coaching stiller selvfølgelig sin kapasitet til rådighet.

Lene Hval

Dear Melania #flotus

Ikke et vondt ord om Michelle, men særlig sans for DOMESTIC & DECORATION hadde hun jo ikke.

Tipper at du, Mel, vil gå for en litt annen stil, mer LUDVIG XIV møter RUSTIC REVIVAL med en EIM av løkkuppel.

Som jeg sa til mammaen til Hermine forleden: bak enhver NASTY man står en GORGEOUS woman. Noe vi mummies øverst i Aftensolveien kan skrive under på.

Nå gjelder det bare å utnytte denne fantastiske location maks.

Et hett tips er å gå for CHAMPAGNELINNERS, en miks av lunsj og dinner, som gjør at du alltid er FRESH morgenen etter og kan gå DIRECTLY på pilates eller tea-partyer UTEN å miste ansikt #bokstaveligtalt.

Lene Hval

Et annet råd, som jeg engang fikk av min gode venn, plastikk-kirurg Dr. Rank, er å være MÅTEHOLDEN MED FILLERS #restylane før du skal i sosiale lag.

Det KAN nemlig være vanskelig å fremstå BÅDE velformulert og mottagelig for cava så vel som fingermat i opptil 48 TIMER etter behandling.

Og det å bedrive SMALL TALK mens det renner RUSSISK KAVIAR OG FRANSKE BOBLER i skjønn forening nedover årets MUST HAVE fra Ralph Lauren, kan på ingen måte anbefales.

Det vet en annen yummimummie alt om, nemlig bonusmoren til Mille.

Da hun (etter å ha KLINKET TIL med 2 milligram i både over- og underleppe) var på Vinderen Lions krepselag tidligere i høst, klarte hun det KUNSTSTYKKE å ødelegge, ikke bare alle muligheter til å bli Lions første kvinnelige president, men hold deg fast: en helt nyinnkjøpt og uerstattelig JUMPSUIT fra nettopp Ralph.

Lene Hval

Når det er sagt, vil jeg også informere om at hvis du trenger COACHING angående alt fra OUTFITS til DECORATION eller hva vet jeg, CUP-CAKES-TOPPING FOR TEA-PARTYER, er jeg kun en SNAP unna.

Ettersom min eksmann, Torvald, faktisk var VICEPRESIDENT både i Fjordgløtt FAU og FUNKISPLATÅET BRIDGE & BACARDI CLUB over flere perioder sent på nittitallet, har jeg nemlig også kjent litt på det å være FIRST LADY.

For å si det sånn: Man kommer langt med å sitte stille i S og holde et våkent øye med etterveksten.

Og du, behold glasstaket. Både lekkert å se på, samtidig som det hindrer svartsopp å sette seg i Adirondackstolene #blunkefjes

Yours sincerely, Nora #flofbbc

Snap: @lerkefuglen

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese hver lørdag på Aftenposten.no.

Nora Helmer har også sin egen Facebook-side.

Fikk du forresten med deg forrige Tegnehanne-stripe?: Det startet med masse entusiasme, dette slutte-som-sykepleier-og-være-tegner-på-fulltid-prosjektet