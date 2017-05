Si Melodi Grand Prix eller Eurovision Song Contest høyt, og de fleste vil umiddelbart tenke på bankende eurodisco-rytmer og pyro, glitter og fest.

Ikke Salvador Sobral (27), som lørdag kveld ble den aller første portugisiske vinneren av denne konkurransen. Hans umiddelbare takketale oppe på scenen er av det ikoniske slaget.

«Musikk handler ikke om fyrverkeri. Musikk handler om følelser», sa Sobral og holdt seg til sitt sviktende hjerte. Han har en livstruende hjertesykdom, og holdt seg borte fra alle de mange prøvene denne uken.

Var én av favorittene

Det er mildt sagt en god følelse å gi ham rett i takketalens budskap.

Sobral var én av favorittene, tippet inne i topp tre hele uken, men det er likevel overraskende at en så sår og stillferdig låt om uforbeholden kjærlighet vinner dette sirkuset til slutt.

Fasiten er at den 62. Eurovision Song Contest ble kvelden da musikken vant. Melodien, stemmen og artisten Salvador Sobral. Hvem hadde trodd?

Handlet også om politikk

For i forkant av årets Eurovision Song Contest handlet mye om politikk, og da spesielt om konflikten mellom Ukraina, Russland og separatistene i øst.

Ikke minst fordi den russiske artisten Julia Samojlova ble nektet innreise og deltagelse i Ukraina fordi hun ulovlig hadde besøkt Krim for noen år siden, og Russland endte med å bli utestengt fra hele Eurovision.

Den betente konflikten lå der som et bakteppe, og ble i tillegg aktualisert under selve finalen da et angrep i byen Avdijivka i øst skal ha drept fire sivile. Angrepet fikk president Petro Porosjenko til å droppe sitt planlagte besøk under finalen i Kiev.

Spørsmål om ytringsfrihet, homofiles rettigheter, journalister som ble nektet innreise og tidenes største sikkerhetsopplegg i byen og rundt arenaen er også løftet underveis, uten at det har påvirket selve finalen i Kiev.

Ingen av årets låter hadde heller et direkte politisk budskap.

Arve Henriksen

Godkjent norsk plassering

For til tross for alle betente konfliktlinjer, utfordringer som definitivt kommer til å gjøre seg gjeldende i Ukraina også etter at dette sirkuset av en låtkonkurranse nå har reist hjem, ble det altså musikken som seiret til slutt.

En slags seier kan man gi det norske bidraget JOWST. Å vinne Eurovision er selvfølgelig målet for NRK, men en knalltøff oppgave. Etter fjorårets fiasko i semifinalen, vil likevel en tiendeplass regnes som høyst godkjent.

Som ventet fikk JOWST flest stemmer av juryene, som lytter litt annerledes etter kvaliteten i låtene. Seerne var mer lunke, hverken låt eller opptreden på scenen var unik nok til å gå høyere.

Likevel er nok tiendeplassen nok til at NRKs team og musikksjef Jan Fredrik Karlsen får fortsette jobben med å finne en vinner frem mot neste års finale i Portugal.

Er man heldig, kan jo budskapet i at musikken vant trigge de beste artistene og låtskriverne i Norge, slik at de faktisk ønsker å delta.