Det hjelper ikke å være aldri så OPPDATERT på veskefronten hvis programvaren er utdatert.

Eller at mammaen til Mille alltid backer opp, når du likevel mister hele selfie-samlingen på grunn av manglende BACK UP.

Dessuten, sørg for en solid brannmur. Det er MINST like viktig som fondvegg.

Blir du møtt av dette skjermbildet, er det imidlertid bare å følge ordre:

Lene Hval

«What Happened to My Computer?»

Din blogg, Facebook-profil og uerstattelige selfies tatt både i solnedgang, på sene jacuzzitreff og foran AMAZING SPOTS UNDER FJERNE HIMMELSTRØK er uten tilgang fordi filene er blitt kryptert.

Med kryptert means: (more or less) at de er blitt tatt av et CYBERKRYP-ISH og lagt i en MØRK KRYP-KJELLER-KIND-OF-PLACE uten mulighet for hverken emojis, Snapchat-filter eller likes #badnews.

Vær også oppmerksom på at en MIDDELS ROSABLOGG #frueversjon normalt bare kan klare seg i ett døgn (24 timer) uten næring #bloggdeath.

Lene Hval

«Can I Recover My Files?»

Sure. Vi garanterer at FØR DU FÅR HASHTAGGET #denfølelsen er du back in blogg-track. Såfremt du CASHER UT. Men tiden er knapp.

For å få tilbake filene, koster det deg ikke bare skjorten #polo, men la oss si, også et par Vans #størrelse43 og en ClassyWalk (Gold) #gjeldendeløsepengetakstiområdet

Du har tre timer på deg.

Og betaler du ikke innen den tid, vil du ikke bare miste alle FOOD-PORN-BILDENE fra den siste turen til Dubai (inklusive det med gullmarinert villscampi på en seng av delfinsperm #selvestekronjuvelen) – men det kan også hende den litt uheldige selfien du tok i sommer (med dobbelthake og rynkemunn) forsvinner i en EVIG VIRTUELL LOOP mellom bonusfaren til Hermine, advokat Krogstad og alle i FAU #fause

«How Do I Pay?»

Enkelt.

Vipps 6000 til din eldste sønn #itsupport #hackerboy_98 og gjør klar en DOBBEL CHEESEBURGER INKLUSIVE ALT (også gluten, laktose og dobbel cheese) til han kommer på søndag.

Lene Hval

Sett også frem en sixpack Battery, to poser OREO-kjeks og tre skåler Cheeze doodles.

Og please, vær litt CHILL når det gjelder SPILL.

PS: Fint hvis du rydder plass til ClassyWalken i walk-in-closet ved siden av rekken med klassiske vaffeljackets #luvyoumum

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese hver lørdag på Aftenposten.no.

