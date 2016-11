Fort fremover med Marcus & Martinus

Engelskspråklig album. Norsk bokbiografi. Utsolgte konserter i Oslo Spektrum, det samme i Sverige og Danmark. Egen TV-serie på nett. En kommende spillefilm på kino.

Ingen kan påstå at momentet rundt 14-åringene Marcus og Martinus Gunnarsen ikke utnyttes til det fulle av apparatet rundt dem akkurat nå. I en norsk kulturbransje der alle fra kulturministeren og nedover roper næring, næring, næring, må tvillingene fra Trofors fremstå som en drøm.

Et kroneksempel, der alt lykkes, rent kommersielt.

Dessverre har hovedgrunnen til den enorme suksessen guttene på kort tid har opplevd – den musikalske sjarmen og tekstene på dialekt – forsvunnet i valget av å jage drømmen om å bli internasjonale popstjerner som det store forbildet Justin Bieber.

Et album med skuffende låter

Det betyr ikke at det ikke kan gå, for all del. Alt er mulig i dagens globaliserte musikkbransje, og det er opplagt talent her. Veien blir bare så fryktelig lang når man så raskt dropper egenart og går ut for å konkurrere på like vilkår med resten av verden.

Fjorårets norske debutalbum Hei har satt rekord i uker inne topp ti på VG-lista, og ga guttene tre nominasjoner til Spellemannpris. Fredag kom engelske Together, en ny halvtime i det samme universet av jenter, fest, glede, samhold og enda litt flere jenter.

Guttene skriver i albumomslaget at de har jobbet mye med engelskuttalen, og fikser den biten godt. Problemet er at låtmaterialet de har fått servert fra sine faste skribenter, hovedsakelig Magnus Bertelsen og Erik Fjeld, er for svakt.

Musikken er gjort et par hakk mer «voksen» og moderne enn på Hei, men lander likevel nokså flatt i en miks av eldre Justin Bieber-lyd og norske Matomas glade EDM-pop.

Trendmessig forståelig, men ikke akkurat noe å selge ute. Unntaket er den drivende førstesinglen med Madcon, «Girls», og den tyngre poplåten «Bae». Sistnevnte har også tatt med seg guttenes sjarmerende enderimstil videre, og mikser «Bae» med «haey, take a chance on mae».

Der var den smittende sjarmen tilbake, gitt.

Blir et lokalt «beatlemania»

Sjarmerende er også boken Marcus & Martinus–Vår historie, som ble sluppet sist uke. 14 år er kanskje vel tidlig for en biografi, men for fansen er dette en real gavepakke med drøssevis av bilder, personlige historier, drømmer, forventninger og noe negativt om sirkus og netthat. Alt fortalt i en riktig, ungdommelig stil.

I første halvdel av boken forteller Marcus og Martinus mye om frykten for at suksessen snart skal gå over, i andre halvdel er alt snudd til kun å se fremover.

Mot New Yorks store konsertsal Madison Square Garden, som er den ultimate drømmen.

Det virker usannsynlig, men det sa man vel om Oslo Spektrum for et par år siden også. Neste lørdag entrer M & M scenen der to ganger, foran et stort hylekor av jenter. Det blir noen timer med MM-kaos, et unikt, lokalt «beatlemania» som vi har godt av å digge så lenge det varer.

Popmusikken er morsomst når den er fersk og uskyldig, før det blir for mye alvor.

