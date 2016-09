Det er på tide med den viktige festvoldtektsamtalen.

Og fordi Bob #christopherniels (3 ½) som de FLESTE AV SITT KJØNN (ikke minst sin far) har en lei tendens til å ta alt BOKSTAVELIG, er det kanskje greit med en grundig klargjøring, trinn for trinn #noragoesserious.

Lene Hval

1: SNART: … vil du falle for din første spillkarakter.

COME AND GET ME står det antagelig svart på hvitt med STORE BOKSTAVER i blikket hennes.

Og det er NÅ du skal lære deg at INGEN veldreide bikini-krigere i noe slags spill eller leker #eihellerdeolympiske (og dette kommer kanskje som en bombe på enkelte) velger outfitten sin selv.

Hadde heltinnene fått velge, hadde de tatt på seg en COMFY JUICY-DRESS. Eller praktiske løpetights. Ikke gullbikini! #rumpekryper.

Det er nemlig IKKE SPESIELT LETT å hverken krige, hoppe høyt eller løpe fort i stringtruse og push up-BH #trustme

Lene Hval

2: OM NOEN ÅR: ... møter du en skikkelig SEXY BITCH.

Ja, for det står det jo svart på hvitt med STORE GLITRENDE BOKSTAVER på magetoppen hennes.

Men, og dette er viktig, det trenger ikke å bety annet enn at bestemoren (som er sånn passe i engelsk) har vært på charter til Alanya, og at det sto mellom et ASYMETRISK SKJØRT og denne TOPPEN I KORTREIST BAMBUS.

Hadde jenta, #akasexybitch, fått velge, hadde det kanskje stått FUCK OFF. (Eller BOSS). Men de toppene fantes sannsynligvis bare i blått.

Lene Hval

3: OM ENDA FLERE ÅR: … finner du deg en LUREMUS. For russetiden kommer alltid rullende med fullstappa horehus.

«JEG BARE KNULLA DEG FOR LÆTTIS!» ropes det kanskje svart på hvitt med STORE BOKSTAVER (eventuelt blekka i assen med en tættis).

Og det er her det gjelder å holde BEGGE hodene kalde og CATCHE også det som står med liten skrift helt nederst:

Advarsel: Situasjonen kan inneholde spor av ironi -

Pust med magen og tell langsomt til hundreogti #endofspeak

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese hver lørdag på Aftenposten.no.

Nora Helmer har også sin egen Facebook-side.

Her er noen av våre favoritter blant stripene hennes:

