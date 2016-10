Ikke noe gir mer mestringsfølelse enn når du har besteget en topp.

Når du står der med vind i HAIR EXTENSIONEN og vinker til alle langt der nede som fremdeles kaver med de bittesmå og traurige livene sine…

Lene Hval

Tre toppturer som gir kred:

Nora Helmer … føler seg sporty på: Store Skrytatind (1500 moh-ish)

Topp, horn eller tinde plassert i passe TESLA-RADIUS fra anerkjente hyttefelt rett over tremillioners grensen #håndlaft. Bør ha SPEKTAKULÆRE FJELLFORMASJONER i bakgrunnen, fjellvann som speiler himmelen og rustikk varde med LEKKER FINISH av lav. Ta gjerne med ett eller flere barn som egentlig er for små for turen, men som ser SMASHING ut i hjemmestrikkede gensere. Husk å bestikke med sjokolade #laktosefri og tørke bort snørr, tårer og ipads før du legger ut bilde.

Tips: Au pair fungerer utmerket som SHERPA hvis du er inbetween menn. Hashtag: #påturmeddefineste

Lene Hval

Nora Helmer…føler seg fantastisk i: Himmelsuiten på Burj Al Arab (321 moh), Dubai.

Et besøk på ett av verdens høyeste hotell er en topptur alle burde unne seg. Spesielt hvis du allerede har sett NYC fra luften, synes pyramidene er OPPSKRYTT og begynner å bli LITT SMÅLEI familiehytta på Geilo. (Her er dessuten både sushien og stemningen bedre). Å sitte med et brett HVITHAISASHIMI, en kopp KORTREIST yogi-tea og skue utover landskapet som spenner fra villørken via kunstsnø til svevende, irrgrønne tennisbaner er jo bare amazing. Fint også for barna å ikke alltid være de ENESTE som er stuck på ferie i Europa.

Tips: Prøv gullmarinert villscampi dyppet i ØKOLOGISK DELFINSPERM på en seng av knust turtleshell #yummi

Lene Hval

Nora Helmer…føler seg tilfreds på: Likestoppen, (1K +), Facebook.

Glem blåner, dandert hai og Unescos verdensarvliste. Denne toppen når du

kun i nærheten av DE STORE VERDENSHAVENE. Jo nærmere, jo bedre. Helst mindre enn 30 centimeter og spesielt hvis vannet er av typen KRYSTALL- , SMARAGD- eller AZUR-blått. Kritthvit sand, uforstyrret horisontlinje og palmer er et must. Ved siden av en GØYAL DRINK stappfull av kortreist garnityr. Klarer du i tillegg å få FØTTENE MED PÅ BILDET #nypedikyrerte når du sannsynligvis likestoppen før du får hashtagget: #lovemylife

God topptur!

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese hver lørdag på Aftenposten.no.

