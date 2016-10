Idrettsstjerner har også krav på rettssikkerhet

VGs kommentator skrev bare minutter etterpå: «Det finnes ikke engang unnskyldning for at Johaug har hatt noe i nærheten av en forbindelse med dette stoffet. Ferdig snakket. «På Charles De Gaulle-flyplassen, på min videre ferd til Nicosia, ble det slått opp på alle TV-skjermer: «Norsk idrettsstjerne tatt i doping.»

Professor: - Vi kan ikke ofre uskyldige for å ta skyldige

Noen dager tidligere hadde jeg presidenten i Den Internasjonale Olympiske komité, Thomas Bach, på kontoret. IOC, FIFA og UEFA ønsker et tett samarbeid med Europarådet fordi de innser at de mange problemene som skader idrettens integritet, ikke kan bekjempes uten samarbeid med regjeringene. Europarådet har nye, juridiske instrumenter, som for dem er svært verdifulle. Under sluttspillet i fotball EM i Paris ble det åpnet opp for signering av en ny konvensjon for å bekjempe vold på tribunene. For et år siden ble det åpnet for signering av en ny konvensjon for bekjempelse av manipulering av sportsresultater, match-fixing. Dessverre har EU-kommisjonen blokkert at EU-landene kan signere den fordi Malta, som tjener store penger på den nåværende «bettingen», er imot.

De nevnte sportsorganisasjonene har oppfordret alle regjeringene i Europa om rask tilslutning av disse konvensjonene, fordi det åpner opp for et helt nytt samarbeid mellom myndigheter og sportsorganisasjonene for å bekjempe disse ondene.

Også i bekjempelse av doping har Europarådet en viktig rolle. Vi har i mange år vært en viktig partner for WADA, det internasjonale antidoping byrået. IOC lanserte forrige helg en rekke nødvendige reformer av WADA. Europarådet koordinerer nå de europeiske regjeringenes reaksjoner på disse. I møtet med Bach gjorde jeg det klart at Europarådet støtter tiltak for å pålegge nasjonale instanser og utøvere et sterkere ansvar, men ser det også som sin oppgave å introdusere ordinære rettsstatlige prinsipper her for beskytte utøvernes menneskerettigheter.

For å bekjempe doping måtte man komme til en nulltoleranse. Men dette må følges opp med nødvendige garantier, som beskytter utøvere mot urimelig behandling. Begge deler er nødvendig for å slå ring om idrettens og idrettsutøvernes integritet.

Johaug-saken er et godt eksempel. Kommentatorer har pekt på at Johaug har et objektivt ansvar, og det blir skrevet at norske instanser ikke har noe annet valg enn å dømme henne. Ellers vil utlandet dømme Norge. Vi ser jo hvordan svenske journalister bruker saken, helt uten å sette seg inn i den først.

Prinsippet som man tydeligvis mener skal brukes, er: Blir du tatt, er du skyldig, uansett hvordan det ulovlige stoffet er kommet inn i kroppen. Det er klart at dette sender et viktig signal om utøvernes årvåkenhet. Men kan dette anvendes uansett situasjon?

Spørsmålet som må stilles: Er Johaug tatt i doping, slik det ble slått opp i mediene den torsdagen?

Hvis det kan bevises at Johaug har brukt leppepomaden over lang tid for å oppnå en fordel, eller for å dekke over noe, er saken klar. Men hvordan stiller det seg hvis hennes og legens forklaring er riktig? Skal Johaugs objektive ansvar da føre til at hun er skyldig, uten overhode å ta hensyn til omstendighetene?

Hvis svaret er ja uansett forklaring og omstendighet, så er det nok nødvendig å gå igjennom om vi kan ha det slik.

Jeg tror idretten vil komme inn i mange problemer og at man vil skade mange utøveres rettigheter, hvis man ikke trår varsomt her.

Idrettsstjernene er svært heldige. De tjener masse penger på det de ønsker å drive med. Men de er også svært utsatte. Særlig i en tid der mediene gjør alt for å skaffe seg oppmerksomhet og holde opplaget oppe. Også der er det store penger involvert. Da er det fristende å trekke raske konklusjoner, forhåndsdømme og forhåndsfordømme. Det er på tide å drøfte alt dette med større varsomhet.